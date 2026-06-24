Μελέτης Ηλίας: "Με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω αθλητικός τύπος τώρα στα γεράματα"

Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη σύζυγό του και οπως αποκάλυψε η ίδια προσπαθεί να τον κάνει «αθλητικό τύπο»

«Είμαι τουρίστας, προσπαθώ όσο μπορώ, με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω fit, αλλά αντιστέκομαι σθεναρά. Μα δεν θέλω Χριστιανή μου να γίνω τώρα fit στα γεράματα, αλλά το προσπαθεί, το καταφέρνει, πηγαίνω βόλτα τον σκύλο 20 λεπτά την ημέρα», είπε ο ηθοποιός.

«Εννοείται ότι ζηλεύω. Τι θα την αφήσω έτσι να βλέπει όποιον θέλει; Κάνω κάθε ημέρα σκηνές ζήλιας, χαμός γίνεται στο σπίτι. Κινητό δεν ψάχνω, μην φτάσουμε σε υπερβολές, είμαι και διακριτικός», συμπλήρωσε.

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