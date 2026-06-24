Στο Υπ. Εσωτερικών ο Παύλος Μπαριτάκης – Συνάντηση με το Γ.Γ. για έργα και παρεμβάσεις του Δήμου Βιάννου

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σάββα Χιονίδη είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε σειρά ζητημάτων που αφορούν τον Δήμο Βιάννου και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφενός για την εξέταση των τρεχόντων θεμάτων του Δήμου και ιδιαίτερα των παρεμβάσεων και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφετέρου για τις χρηματοδοτήσεις που εξετάζονται από το Υπουργείο.

Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, καθώς ο Γενικός Γραμματέας έχει αποδείξει διαχρονικά τη στήριξή του στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, τόσο για την υλοποίηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, όσο και για την εξασφάλιση και απορρόφηση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης νέες παρεμβάσεις που έθεσε ο Δήμαρχος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα αποκατάστασης και βελτίωσης της δημοτικής οδοποιίας.

Ο Δήμαρχος Βιάννου ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για τη διαχρονική συνδρομή και συνεργασία του. Από την πλευρά του, ο κ. Χιονίδης τόνισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει αρωγός στις προσπάθειες του Δήμου Βιάννου, με τον ίδιο να στηρίζει - στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του - το έργο που επιτελεί η Δημοτική Αρχή.

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