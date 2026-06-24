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Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για νέα ταυτότητα

Μητσοτάκης - Ταυτότητα
clock 12:25 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προσήλθε το πρωί της Τετάρτης 24/6, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας.



Ο πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα, με το προσωπικό της υπηρεσίας να τον καθοδηγεί σε κάθε βήμα.



Στην ερώτηση για τον χρόνο έκδοσης, του απάντησαν ότι η ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Μητσοτάκης - Ταυτότητα
Μητσοτάκης - Ταυτότητα

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