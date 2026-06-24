Ιστορικός καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών, μπλακάουτ και δεκάδες νεκροί

Η Γαλλία κατέγραψε την Τρίτη την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της, καθώς ένα πρώιμο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, όπου οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινες προειδοποιήσεις, όπως και στη Γαλλία, για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ακραία ζέστη για δεκάδες εκατομμύρια πολίτες.

Το εθνικό θερμικό ρεκόρ της Γαλλίας έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον εθνικό θερμικό δείκτη που υπολογίζεται από 30 μετεωρολογικούς σταθμούς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα και είναι μόνο ένα από τα πολλά νέα ρεκόρ που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες. Οι συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως το Σαββατοκύριακο.

«Αναμένονται νέα ρεκόρ θερμοκρασιών, ορισμένα εκ των οποίων ενδέχεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο, ανεξαρτήτως εποχής του έτους», προειδοποίησε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί κατά τους καύσωνες του Αυγούστου του 2003 και του Ιουλίου του 2019, όταν η μέση θερμοκρασία είχε φτάσει τους 29,4 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών

Η Meteo France ανακοίνωσε ότι σε πολλές περιοχές καταρρίφθηκαν τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στο Παρίσι, ο κατασκευαστής στεγών Ζιν Ντιζαρντέν, περιέγραψε στο AP τις δύσκολες συνθήκες εργασίας: «Είναι πολύ, πολύ δύσκολο γιατί ο ψευδάργυρος στις στέγες καίει. Οι συγκολλήσεις δεν αντέχουν. Είναι θερμοκρασίες Ντουμπάι. Είναι αδύνατο», δήλωσε.

Παράλληλα, η Γαλλία μετρά ήδη 40 θανάτους από πνιγμούς μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς πολλοί πολίτες αναζητούν δροσιά σε ποτάμια, λίμνες και άλλες υδάτινες περιοχές, συχνά αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των αρχών. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνού, τα περισσότερα θύματα ήταν νεαρής ηλικίας.

Η Meteo France ανέφερε ότι ο καύσωνας έχει φτάσει σε ένα «επίπεδο ακραίας σοβαρότητας», με τη ζέστη να παραμένει αμείωτη τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Περισσότερες περιοχές αναμένεται να τεθούν σε κόκκινο συναγερμό, καθώς το φαινόμενο εξαπλώνεται σε πάνω από τη μισή χώρα.

Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω καύσωνα

Περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ.

“Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία και συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανέναν τραυματισμό”, διευκρίνισαν οι αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Το Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν χθες, Τετάρτη, σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης. Πρόκειται για την πρώτη διακοπή ρεύματος αυτής της έκτασης που αναφέρεται από την αρχή του καύσωνα.

Όταν προκλήθηκε η βλάβη κοντά στο Καμπέρ χθες, Τρίτη, που ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις, έως 106.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο από εκείνη την ώρα, οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ομάδες διαχείρισης του δικτύου RTE και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος Enedis έχουν κινητοποιηθεί όλη τη νύχτα και εργάζονται για «μια σταδιακή και το ταχύτερο δυνατό αποκατάσταση», διευκρίνισαν επίσης οι αρχές του νομού, οι οποίες έχουν δημιουργήσει νομαρχιακό πυρήνα για τη διαχείριση κρίσης.

Η επανασύνδεση όλων των νοικοκυριών που αφορά το συμβάν αυτό δεν αναμένεται να καταστεί δυνατή συντομότερα από το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι η ηλεκτροδότηση των οίκων ευγηρίας θα γίνεται με γεννήτριες.

Ειδικοί περιορισμοί στο Λούβρο και τον Πύργο του Άιφελ

Σε μια χώρα όπου ο κλιματισμός δεν είναι ευρέως διαδεδομένος, οι επιπτώσεις του καύσωνα είναι ήδη αισθητές. Σχολεία, δημόσιες συγκοινωνίες και αθλητικές διοργανώσεις επηρεάζονται σημαντικά.

Στο Παρίσι, ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε νωρίτερα από το συνηθισμένο, ενώ το Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη έως το Σάββατο θα κλείνει δύο ώρες νωρίτερα.

«Παρότι τμήματα του ιστορικού κτιρίου μας είναι φυσικά ανθεκτικά, το μουσείο παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του Λούβρου.

«Η συσσώρευση θερμότητας είναι μεγαλύτερη προς το τέλος της ημέρας και ενισχύεται περαιτέρω από τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών».

Ο φετινός καύσωνας έχει ήδη συγκριθεί με εκείνον του Αυγούστου του 2003, όταν η Γαλλία βίωσε τις υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 50 ετών και περίπου 15.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως ηλικιωμένοι που διέμεναν σε διαμερίσματα και οίκους ευγηρίας χωρίς κλιματισμό.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980.

Το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη ανέφερε ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη τα τελευταία τέσσερα χρόνια και οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Προβλήματα και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εκατοντάδες σχολεία στη Βρετανία πρόκειται κλείσουν ή να ολοκληρώσουν νωρίτερα τα μαθήματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, αρκετά δρομολόγια τρένων μειώθηκαν για να αποφευχθούν προβλήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office εξέδωσε προειδοποίηση για ακραία ζέστη την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι ενδέχεται να καταρριφθεί το ρεκόρ θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο.

Στη νότια Αγγλία αναμένονται θερμοκρασίες έως και 37 βαθμών Κελσίου, ενώ στο Λονδίνο και σε άλλες περιοχές της νότιας χώρας ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 39 βαθμούς.

“Κόκκινος συναγερμός” και στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για θερμοκρασίες που φτάνουν τους 44 βαθμούς Κελσίου στην Ανδαλουσία.

Παράλληλα, προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για περιοχές της βόρειας Ισπανίας, όπως η Κανταβρία και η Χώρα των Βάσκων, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα ασυνήθιστα για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο μετεωρολόγος της Aemet, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, υπογράμμισε ότι η Ισπανία θα γίνεται ολοένα και θερμότερη λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται συχνότερα, διαρκούν περισσότερο και εμφανίζονται εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Όπως ανέφερε, από τα δώδεκα κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί τον Ιούνιο από το 1975, τα έξι σημειώθηκαν μετά το 2015.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών και της ξηρασίας, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και σε καταστροφικές πυρκαγιές.

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