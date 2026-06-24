Ηράκλειο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Φωτιά σε κτίριο στην Ικάρου (φωτο)

Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε μικρή εστία φωτιάς που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι (24.06) επί της Ικάρου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το συντονιστικό της Πυροσβεστικής η φωτιά εκδηλώθηκε σε παλιό κτίριο, με το περιστατικό ωστόσο να ήταν διαχειρίσιμο.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό ενώ εκεί βρέθηκε και ο ΔΕΔΔΗΕ, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια κάτω από τα οποία ξέσπασε η πυρκαγιά διερευνώνται.

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