Σκανδιναβία: Πώς 180 τόνοι άμμου και χαλικιού δίνουν ξανά ζωή σε ένα ποτάμι

Στη Σκανδιναβική Τάιγκα, ένα ποτάμι που έχει υποστεί εκτεταμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις λόγω δεκαετιών υλοτομικής δραστηριότητας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο ενός φιλόδοξου προγράμματος οικολογικής αποκατάστασης, το οποίο επιχειρεί να επαναφέρει τη φυσική του μορφή και λειτουργία.

Πρόκειται για τον ποταμό Άμπραμσον (Abramsån), παραπόταμο του Ρόνεελβεν (Råneälven), στη βόρεια Σουηδία, περίπου 45 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου. Το έργο υλοποιείται από τον οργανισμό Rewilding Sweden από το 2023 και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποκατάστασης ποτάμιων οικοσυστημάτων στην περιοχή.

Για δεκαετίες, το ποτάμι είχε τροποποιηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά ξυλείας. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλάμβαναν την απομάκρυνση φυσικών στοιχείων όπως πέτρες, χαλίκι, άμμος και νεκρή ξυλεία, με αποτέλεσμα η κοίτη να γίνει πιο ευθύγραμμη, η ροή ταχύτερη και η οικολογική ποικιλότητα σημαντικά μειωμένη.

Στο πλαίσιο της αποκατάστασης, οι επιστήμονες και οι φορείς του προγράμματος προχωρούν σε επανατοποθέτηση υλικών μέσα στην κοίτη, όπως βράχους, ιζήματα και κορμούς, με στόχο τη δημιουργία πιο φυσικών μικροοικοτόπων. Παράλληλα, πραγματοποιείται συστηματική επιστημονική παρακολούθηση για την αξιολόγηση της επαναφοράς της υδρόβιας ζωής.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επιχείρηση του 2024, όταν 180 τόνοι άμμου και χαλικιού μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο και διασκορπίστηκαν σε επιλεγμένα σημεία του ποταμού. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε ώστε να επιταχυνθεί η δημιουργία συνθηκών που υπό φυσιολογικές διεργασίες θα απαιτούσαν πολλές δεκαετίες ή και αιώνες για να αναπτυχθούν.\

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε τμήματα του άνω ρου του Άμπραμσον που είχαν υποβαθμιστεί από παλαιότερα έργα διαχείρισης για την ξυλεία. Σύμφωνα με το Rewilding Sweden, ήδη από τον 19ο αιώνα είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες αλλαγές στην κοίτη, όπως απομάκρυνση φυσικών εμποδίων και κατασκευή τεχνητών διαύλων για τη διευκόλυνση της ροής κορμών.

Αυτές οι παρεμβάσεις, αν και εξυπηρετούσαν την οικονομική δραστηριότητα της εποχής, οδήγησαν σε απώλεια φυσικών ενδιαιτημάτων, μείωση της βιοποικιλότητας και υποβάθμιση κρίσιμων περιοχών αναπαραγωγής για ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς.

Η προσθήκη άμμου και χαλικιού αποσκοπεί στην αποκατάσταση αυτών των λειτουργιών, γεμίζοντας κενά ανάμεσα σε βράχους και δημιουργώντας ξανά συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη υδρόβιας ζωής, όπως έντομα, ψάρια και μύδια γλυκού νερού.

Το έργο συνοδεύεται από εκτεταμένη επιστημονική έρευνα, με δειγματοληψίες πριν και μετά τις παρεμβάσεις, ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση των μέτρων στην οικολογική αποκατάσταση. Η παρακολούθηση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με στόχο την καταγραφή της εξέλιξης της βιοποικιλότητας και της επαναποίκισης του ποταμού.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμη και αν η ποσότητα υλικού είναι περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό μήκος του ποταμού, η διάσπαρτη τοποθέτησή του μπορεί να έχει σημαντικό οικολογικό αποτέλεσμα, καθώς ενισχύει τη δημιουργία μικροενδιαιτημάτων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική αποκατάστασης υδάτινων οικοσυστημάτων στη βόρεια Ευρώπη, με στόχο όχι την πλήρη «ανακατασκευή» του παρελθόντος, αλλά την επανεκκίνηση φυσικών διεργασιών που επιτρέπουν στο ποτάμι να εξελίσσεται δυναμικά και να ανακτά σταδιακά τη βιολογική του ισορροπία.

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