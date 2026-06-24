Μπάσκετ: Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα παίξει τη νέα σεζόν στην Elite League

Στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου δόθηκε η wild card για την κενή θέση που υπήρχε στην Elite League για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.



Η ομάδα της Κρήτης πήρε το "ΟΚ" από την ΕΟΚ και θα ετοιμάσει ομάδα για τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Απόλλωνας Πάτρας και ο Σπόρτιγκ ήταν οι άλλες δύο ομάδες που είχαν αιτηθεί wild card.

Το αίτημα του Απόλλωνα δε, απορρίφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν!

Η ενημέρωση της ΕΟΚ:

"Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι η ομάδα που θα αγωνιστεί στην Elite League την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης.

Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν την σεζόν 2026-27 στην Elite League είναι οι εξής:

ΑΣ Παπάγου

ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕ Ψυχικού

ΓΣ ΚΑΕ Λαυρίου

ΑΣΑ Κόροιβος

Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΓΣ Σοφάδων

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικού Πεύκων

ΑΟ Αμύντας

ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου

ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

Πανιώνιος ΓΣΣ

ΑΣΑ Αναγέννηση"