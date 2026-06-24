«Νέο Ντουμπάι»... το Μεξικό: Το κοίτασμα χρυσού που αποφέρει πάνω από 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Το ορυχείο Peñasquito παράγει σχεδόν το 30% του χρυσού του Μεξικού και εκτιμάται πως θα παραμείνει λειτουργικό για τουλάχιστον δύο δεκαετίες ακόμα. Το κοίτασμα αποφέρει πάνω από 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του ανήκει σε ξένες εταιρείες.

Η εξόρυξη, που ξεκίνησε το 2010 στην περιοχή Ζακατέκας, έχει μεταμορφώσει την οικονομία της χώρας χάρη στον χρυσό που αποθηκεύεται στα υπόγεια κοιτάσματά του.

Τα αποθέματα που κρύβει αυτό το τεράστιο ορυχείο θα μπορούσαν να τροφοδοτούν το Μεξικό για έως και δύο δεκαετίες ακόμα. Επιπλέον, δεν φιλοξενεί μόνο χρυσό, καθώς το ορυχείο Peñasquito διαθέτει επίσης άργυρο και άλλους φυσικούς πόρους, που ανεβάζουν τα ετήσια έσοδα στα 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ.

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Ωστόσο, το ορυχείο που υπόσχεται να είναι ένα από τα πιο παραγωγικά της ηπείρου ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Newmont Corporation. Κατά συνέπεια, το Μεξικό λαμβάνει μόνο ένα χαμηλό ποσοστό από τα οικονομικά οφέλη. Παρά τις περισσότερες από 2.800 θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, αυτή η κατανομή των χρημάτων έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η Newmont εξαγόρασε την εταιρεία το 2019, σε ένα πλαίσιο που τοποθετεί το πολύτιμο μέταλλο ως βασικό παράγοντα στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, την παραγωγή επιστημονικών οργάνων και ως παγκόσμιο οικονομικό απόθεμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλο μέρος του γεωπολιτικού ελέγχου και της επιρροής στην οικονομική θέση του Μεξικού.

Επιπλέον, για την εξόρυξη στο ορυχείο Peñasquito απαιτείται η χρήση χημικών ουσιών και η μαζική μετακίνηση βράχων, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας τα υδάτινα ρεύματα, την τοπική βιοποικιλότητα και το τοπίο.

πηγή: gazzetta.gr

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