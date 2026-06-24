Από το δημοτικό ταμείο της Λότζια 1.100.000 για τον καθαρισμό των σχολείων

Το ποσό του 1.100.000 ευρώ καλείται να καλύψει από την τσέπη του ο Δήμος Ηρακλείου για να μπορέσει να διαχειριστεί το κρίσιμο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων. Πρόκειται για άλλη μια αρμοδιότητα που ξεφορτώνεται στους Δήμους από τα υπουργεία τα οποία δεν καλύπτουν όπως οφείλουν τις δαπάνες για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων αναγκάζοντας για μια ακόμα φορά την αυτοδιοίκηση να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ειδικότερα τα χρήματα που διαθέτει το υπουργείο και ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης των καθαριστριών βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες αφού περιορίζεται να καλύψει το κόστος της επιχορήγησης για 269 καθαρίστριες οι οποίες θα εκτελούν τρίωρη εργασία.

Έτσι ο Δήμος Ηρακλείου αναγκάζεται να αλλάξει το πλαίσιο των συμβάσεων και να προχωρήσει στην πρόσληψη 200 καθαριστριών με πλήρες ωράριο εργασίας και 40 καθαριστριών με τρίωρη εργασία. Η πλευρά του Δήμου Ηρακλείου δεν κρύβει τη δυσφορία της για τη στάση του υπουργείου, που για μια ακόμα φορά αναγκάζει την αυτοδιοίκηση να χρησιμοποιήσει χρήματα από το δημοτικό ταμείο για να καταφέρει να καλύψει στοιχειωδώς τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν.

Όπως είναι γνωστό σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει συνολικά 203 μικρές και μεγάλες σχολικές μονάδες χωρίς τα παραρτήματα των σχολείων. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι σε ένα σχολικό συγκρότημα που φιλοξενεί 500 μαθητές η καθαριότητα του δεν μπορεί να καλυφθεί από μια τρίωρη καθαρίστρια, διότι απαιτεί ενισχυμένη κάλυψη για να



καθαριστούν και οι τάξεις και οι διάδρομοι και οι χώροι των εργαστηρίων των σχολείων που απαιτούν μια επιπλέον επιβάρυνση για το πρόγραμμα του καθαρισμού την οποία δεν λαμβάνει υπόψη του το υπουργείο που εγκρίνει τη χρηματοδότηση εντελώς περιορισμένοι αριθμού καθαριστριών.

Παρά το γεγονός ότι είναι πάγιο και διαρκές το αίτημα της ενίσχυσης της χρηματοδότησης των Δήμων για τον



καθαρισμό των σχολικών μονάδων που αποτελεί υποχρέωση του υπουργείου Εσωτερικών η κυβέρνηση εμμένει στη στάση της να μην χρηματοδοτεί τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν.

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