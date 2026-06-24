Βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΥΑΗ - Ποιες περιοχές επηρεάζει η 24ωρη διακοπή

24ωρη διακοπή νερού στο Ηράκλειο εξαιτίας σοβαρής θραύσης του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του ΠαΓΝΗ. Η αποκατάσταση της βλάβης από τη ΔΕΥΑΗ

βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πλήρη επαναφορά του δικτύου να αναμένεται σταδιακά έως την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Λόγω σοβαρής θραύσης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του ΠαΓΝΗ, η ΔΕΥΑΗ έχει προχωρήσει σε 24ωρη διακοπή της υδροδότησης από την δεξαμενή Δ1 για την αποκατάστασης της ζημιάς. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι: Βελόνι Κάμπος, κολυμβητήριο, Παγκρήτιο και περιοχή ΕΛΜΕΠΑ. Στις περιοχές Τρεις Βαγιές και παλιά ΚΑΤΕΕ, ενδέχεται να παρουσιαστεί πτώση της πίεσης του νερού στο δίκτυο.

Η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Πέμπτης 25/6, εκτός απροόπτου, οπότε και θα επανέλθει η υδροδότηση

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