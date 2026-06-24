Περού: Η υποψήφια της δεξιάς νίκησε στις προεδρικές εκλογές

Η υποψήφια της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στο Περού, η Κέικο Φουχιμόρι, κατά τα φαινόμενα εξασφάλισε μαθηματικά τη νίκη της χθες Τρίτη, καθώς η διαφορά από τον αντίπαλό της, τον υποψήφιο της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, δεν μπορεί να καλυφθεί πλέον από τα ψηφοδέλτια που απομένουν, κατά τα επίσημα δεδομένα της εκλογικής αρχής.

Με το 99,86% των εκλογικών τμημάτων ενσωματωμένο και ελεγμένα τα πρακτικά καταμέτρησης, η Κέικο Φουχιμόρι λαμβάνει 50,12% των ψήφων, έναντι 49,88% του Ρομπέρτο Σάντσες, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι βρίσκεται κατά 43.000 και πλέον ψήφους μπροστά από τον αντίπαλό της επί του συνόλου των 19 εκατομμυρίων ψήφων που καταμετρήθηκαν. Απομένουν 131 πρακτικά καταμέτρησης να ελεγχθούν, που αντιπροσωπεύουν 39.300 ψήφους, που σημαίνει πως ακόμη κι αν όλες είναι υπέρ του κ. Σάντσες, δεν του αρκούν.

Ο υποψήφιος έχει πει πως δεν θα αναγνωρίσει τη νίκη και τον ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης της κ. Φουχιμόρι, καταγγέλλει ότι διαπράττεται «σοβαρή επίθεση εναντίον της εκλογικής διαδικασίας», ειδικά όσον αφορά τις ψήφους των αποδήμων.

Παρατυπίες σε διοικητικό επίπεδο και στον χειρισμό του εκλογικού υλικού επηρέασαν τις ψήφους των Περουβιανών που ζουν στο εξωτερικό, επιχειρηματολόγησε. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό δίνουν στην κ. Φουχιμόρι προβάδισμα. Συνολικά, πρόκειται για κάπου 300.000 ψηφοδέλτια.

Εάν αποκλείονταν οι ψήφοι των αποδήμων, υπολογίζει πως θα είχε εκείνος προβάδισμα κάπου 25.000 ψήφων.

Η παράταξη της κ. Φουχιμόρι, το κόμμα Fuerza Popular («Λαϊκή Δύναμη»), έχει διαβεβαιώσει ότι θα περιμένει να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία της καταμέτρησης προτού ανακηρύξει τη νίκη της.

Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών την 7η Ιουνίου διεξήχθη κατά τρόπο «ήρεμο και συντεταγμένο», παρά την άκρως πολωμένη εκστρατεία.

Το αποτέλεσμά του χαρακτηρίζεται το πιο αμφίρροπο στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Οι εκλογές διεξήχθησαν με φόντο τον βαθύ διχασμό στο Περού, που βιώνει πολυετή πολιτική κρίση και αστάθεια. Από το 2016, το Περού έχει γνωρίσει οκτώ προέδρους, χωρίς να λογαριάζεται η Κέικο Φουχιμόρι, που όπως φαίνεται οδεύει να αναλάβει την εξουσία την 28η Ιουλίου.

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