Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα ξεκινήσω στην πρωινή ζώνη σαν πρωτοεμφανιζόμενη»

Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για το νέο της επαγγελματικό της βήμα και την εκπομπή που θα παρουσιάσει από την επόμενη σεζόν.

«Κλείνει ένας κύκλος μιας εκπομπής που στήθηκε με αγάπη από το πρώτο λεπτό. Θα ξεκινήσω κι εγώ σαν πρωτοεμφανιζόμενη σε αυτή τη ζώνη και θα προσπαθήσω να κερδίσω σιγά-σιγά ένα μέρος των τηλεθεατών, γιατί τίποτα δεν είναι όπως πριν και τίποτα δεν θα ‘ναι το ίδιο την επόμενη χρονιά. Είμαι πολύ σίγουρη γι’ αυτό.

Παρακολούθησα και την κουβέντα του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Γιώργο Λιάγκα. Θα σου πω ότι η λύση είναι κάπου στη μέση. Για μένα στο πρωινό πρόγραμμα πια, ε, για να βγει κάποιος και να πει “καλό πρωινό”, σίγουρα δεν μπορεί μόνο να χαμογελά, γιατί γύρω μας συμβαίνουν τόσα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Ο Γρηγόρης από την άλλη πλευρά, αγαπά τη ψυχαγωγία, αλλά αυτό που ξέρω για τον Γρηγόρη είναι ότι αγαπά τη σωστή ψυχαγωγία και όχι το κουτσομπολιό, όπως κάποιοι ονοματίζουν το lifestyle» ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Σχετικά με τον τίτλο της εκπομπής της, η Ζήνα Κουτσελίνη απάντησε: «Όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο, αν κρατήσεις τον ίδιο τίτλο είναι σαν να μην ξεκινάς κάτι καινούργιο, οπότε είναι απλά μια βάφτιση αλλιώς. Είναι, είναι αυτό που λέμε εμείς το re-branding. Ξεκινάς από την αρχή. Οπότε σαν ένα μικρό ψαράκι, όλα ξεκινούν από την αρχή σε νέες θάλασσες, σε νέα καράβια και όλα καλά» και πρόσθεσε αναφορικά με το νέο πλατό, σημείωσε: «Άμα βρούμε τίτλο, άμα αλλάξουμε όνομα και με βάλουν στο ίδιο πλατό, φεύγω παιδιά, αποχωρώ! Δεν έχω υπογράψει ακόμη, αλλά θα υπογράψω. Πάντα μονοετές είναι».

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα»

Τριαντάφυλλος: «Συγγνώμη, κύριε Λιάγκα, η Τούνη ποια είναι;»