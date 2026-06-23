Οδήγηση: Αυστηρότερο πλαίσιο για την ανανέωση διπλωμάτων στους ηλικιωμένους

Με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης για τους ηλικιωμένους οδηγούς γίνεται πλέον πιο αυστηρή, με τις ιατρικές εξετάσεις να αποκτούν κομβικό ρόλο και τις ευθύνες να επεκτείνονται πέρα από τον ίδιο τον οδηγό.

Η συζήτηση γύρω από την οδήγηση σε προχωρημένη ηλικία παραμένει έντονη, καθώς η φυσική φθορά του οργανισμού μπορεί να επηρεάσει την όραση, τα αντανακλαστικά και τη συνολική οδηγική ικανότητα. Για τον λόγο αυτό, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ειδικές διαδικασίες ανανέωσης για τους οδηγούς άνω των 65 ετών, οι οποίες από τις αρχές του 2026 έχουν ενισχυθεί με νέους ελέγχους.

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η ψηφιακή καταγραφή των ιατρικών γνωματεύσεων που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να διασταυρώνουν τα στοιχεία των εξετάσεων με το ιατρικό ιστορικό του οδηγού μέσω της ΗΔΙΚΑ, ενώ καταγράφεται και ο γιατρός που υπογράφει τη σχετική γνωμάτευση.

Το νέο σύστημα επιτρέπει τον επανέλεγχο των ιατρικών πιστοποιήσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Εάν διαπιστωθεί ότι μια γνωμάτευση ήταν ψευδής ή παραπλανητική, ευθύνες μπορεί να αποδοθούν όχι μόνο στον οδηγό αλλά και στον γιατρό που ενέκρινε την ανανέωση της άδειας.

Μάλιστα, το άρθρο 221 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ποινικές κυρώσεις για ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις. Γιατροί που εκδίδουν εν γνώσει τους ανακριβείς βεβαιώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως δύο ετών ή χρηματικό πρόστιμο, ενώ κυρώσεις προβλέπονται και για όσους χρησιμοποιούν τέτοιες πιστοποιήσεις για να παραπλανήσουν δημόσιες αρχές ή ασφαλιστικές εταιρείες.

Παράλληλα, η ελληνική πρακτική δεν βασίζεται αποκλειστικά στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αλλά και στην επιβολή περιορισμών ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του οδηγού. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η οδήγηση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο περιορισμός οδήγησης μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας (κωδικός 05.01), που εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις προβλημάτων όρασης. Αντίστοιχα, μπορεί να επιβληθεί οδήγηση μόνο εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (κωδικός 05.02), απαγόρευση μεταφοράς συνεπιβατών (05.03) ή ακόμη και ανώτατο όριο ταχύτητας.

Ανάλογες πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ολοένα και περισσότεροι ηλικιωμένοι οδηγοί λαμβάνουν διπλώματα με περιορισμούς, κυρίως λόγω προβλημάτων όρασης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 15% των ηλικιωμένων οδηγών που υποβάλλονται σε υποχρεωτική ανανέωση της άδειάς τους φέρουν πλέον κάποιον περιορισμό, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου επιβάλλεται ανώτατη ταχύτητα 80-90 χλμ./ώρα για λόγους ασφάλειας.

Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μια νέα προσέγγιση στην αξιολόγηση της καταλληλότητας για οδήγηση, με μεγαλύτερη έμφαση στους ελέγχους, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων.

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