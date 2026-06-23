Κακοκαιρία "Ιανός": 8 στους 10 πληγέντες στην Καρδίτσα κινδυνεύουν να επιστρέψουν τις αποζημιώσεις!

Έξι χρόνια μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ιανός» κυρίως σε χωριά της Καρδίτσας και αφού ο κάθε πλημμυροπαθής έλαβε ως αποζημίωση από την Πολιτεία 5.000 ευρώ για την αντικατάσταση των οικοσκευών, αρμόδιος φορέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στέλνει τις τελευταίες μέρες ειδοποιητήρια στους αποζημιωθέντες πληγέντες, με τα οποία τους ζητάει να προσκομίσουν σειρά εγγράφων – δικαιολογητικών, ώστε να γίνει επανέλεγχος.

Οι πλημμυροπαθείς βρίσκονται σε απόγνωση, αφού, όπως λένε εκπρόσωποί τους στο ethnos.gr, τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν, αφού κάποια από αυτά δεν υπάρχουν μετά από έξι χρόνια. Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσουν στην υπηρεσία, στα ειδοποιητήρια αναγράφεται ότι οι πληγέντες θα κληθούν να επιστρέψουν τις 5.000 ευρώ που έλαβαν ως αποζημίωση για την αντικατάσταση των οικοσκευών.

Η κατάσταση για τους πλημμυροπαθείς γίνεται ακόμα πιο πιεστική, από τη στιγμή που στα ειδοποιητήρια αναγράφεται ακόμα ότι η προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει εντός διαστήματος δύο μηνών από την ημέρα που τα έλαβαν οι πληγέντες.

«Όταν σημειώθηκαν οι καταστροφές από τον ‘’Ιανό’’, πέρασαν από τα χωριά μας μηχανικοί του δήμου και της περιφέρειας, έκαναν αυτοψία και κατέγραψαν τις ζημιές. Όσοι ήταν πληγέντες, έλαβαν 5.000 ευρώ για την αντικατάσταση των οικοσκευών. Κάποιοι, οι οποίοι έπαθαν μεγαλύτερες καταστροφές, επρόκειτο να πάρουν περισσότερα χρήματα ως αποζημίωση, τα οποία, όμως, δεν έλαβαν ποτέ, διότι ήρθε ο ‘’Ντάνιελ’’ και ακόμα περιμένουν οι δικαιούχοι. Τις τελευταίες δέκα μέρες λαμβάνουμε ειδοποιητήρια ότι πρέπει να γίνει επανέλεγχος για τον ‘’Ιανό’’ και στο πλαίσιο αυτό μας ζητάνε μέσα σε δύο μήνες να προσκομίσουμε ένα μεγάλο αριθμό εγγράφων, πολλά από τα οποία έξι χρόνια μετά δεν έχουμε. Επίσης, πολλοί πληγέντες από την καταστροφή έχουν πεθάνει στο ενδιάμεσο διάστημα. Σημειώνουν ότι, αν δεν τα προσκομίσουμε, θα μας ζητήσουν τα χρήματα πίσω. Ο κόσμος είναι ανάστατος και αν επιμείνουν, θα προχωρήσουμε σε αντιδράσεις. Αφού έκαναν τότε αυτοψίες και ελέγχους, ας πάρουν από αυτούς τα δικαιολογητικά που χρειάζονται», λέει στο ethnos.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Άγιος Θεόδωρος Καρδίτσας, Κώστας Νταρακλίτσης.

Ε1, Ε2, Ε9 και ΕΝΦΙΑ για το φορολογικό έτος 2019 καθώς και τις αρχικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2020, λογαριασμούς ρεύματος του Σεπτεμβρίου 2020, όταν ξέσπασε ο «Ιανός» και φωτογραφίες εκείνης της εποχής στις οποίες να απεικονίζονται οι καταστροφές αλλά και οι όψεις του πληγέντος κτιρίου, σε περίπτωση που δεν διενεργήθηκε αυτοψία από κάποια δημόσια ή δημοτική Αρχή, είναι μερικά από τα δικαιολογητικά που ζητούνται σήμερα από τους πληγέντες.

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«Στις 10 Μαρτίου 2026 έγινε ΦΕΚ η τροποποίηση της απόφασης του Οκτωβρίου 2020, η οποία αφορούσε τον ‘’Ιανό’’. Έξι χρόνια μετά θέλουν να κάνουν επανελέγχους και μας ζητάνε δικαιολογητικά, τα οποία πλέον είναι αδύνατο να βρει το σύνολο ή έστω η πλειοψηφία των πληγέντων. Ποιος έχει κρατήσει έξι χρόνια λογαριασμό ρεύματος εκείνης της εποχής αλλά και φωτογραφίες με τις καταστροφές; Πού θα βρούνε τα έγγραφα αυτά οι ηλικιωμένοι; Μήπως ήμασταν υποχρεωμένοι να κρατήσουμε αρχείο; Έξι χρόνια μετά πολλοί πληγέντες έχουν πεθάνει. Μπορούν οι συγγενείς τους να βρουν και να προσκομίσουν τα έγγραφα αυτά;», τονίζει στο ethnos.gr ο Αναστάσιος Ασκονίτης, λογιστής πολλών πληγέντων και γιος πλημμυροπαθή.

Οκτώ στους 10 θα κληθούν να επιστρέψουν την αποζημίωση

Όπως λέει ο ίδιος, επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία έλαβε την απάντηση ότι έχουν αποσταλεί περίπου 10.000 ειδοποιητήρια στους πληγέντες και με βάση τις εκτιμήσεις τους οκτώ στους δέκα από αυτούς που έλαβαν την αποζημίωση των 5.000 ευρώ, θα αναγκαστούν να επιστρέψουν τα χρήματα.

«Εκτός από το ότι δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε και να προσκομίσουμε όλα τα έγγραφα που μας ζητούνται, υπάρχουν και άλλοι λόγοι απόρριψης. Για παράδειγμα, αιτία απόρριψης είναι η μη απόλυτη συμφωνία των τετραγωνικών μέτρων του πληγέντος σπιτιού σε όλα τα δημόσια έγγραφα. Επίσης, λόγος απόρριψης είναι, αν κάποιος δεν έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Η ίδια η υπηρεσία είπε σε εμένα ότι οκτώ στους δέκα δικαιούχοι θα αναγκαστούν να επιστρέψουν τα χρήματα της αποζημίωσης. Θεωρώ δεδομένο ότι ο κόσμος θα ξεσηκωθεί», υποστηρίζει ο κ. Ασκονίτης.

«Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει οι πολίτες να προστατευθούν. Μετά από έξι χρόνια πού να βρουν φωτογραφίες με τις καταστροφές; Θα έπρεπε να τις κρατήσουν… κειμήλιο; Ο καθένας μπορεί να έχει αλλάξει δύο-τρεις φορές κινητό από τότε. Πέρασαν έξι χρόνια από τον ‘’Ιανό’’ και δεν μπορούνε να ζητάνε μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ευθύνες από τους πολίτες», τονίζει στο ethnos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, Κώστας Τέλιος.

πηγή: ethnos.gr

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