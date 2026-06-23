Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μηχανογραφικό 2026: Νέο τμήμα που συνδέει τη Φιλοσοφία με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μηχανογραφικό 2026 – Τεχνητή Νοημοσύνη και εκπαίδευση συνδυάζονται σε ένα νέο, πρωτοποριακό εγχείρημα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ίδρυμα ανακοίνωσε την έναρξη ενός καινοτόμου προγράμματος σπουδών που συνδέει τη Φιλοσοφία με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας, επιχειρώντας να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: «Πώς θα κυβερνάται η Τεχνητή Νοημοσύνη;»

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε μια περίοδο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει την οικονομία, την εκπαίδευση, την εργασία, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνία συνολικά. Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοίνωσε τη λειτουργία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας», το οποίο απαντά στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Στόχος είναι η εκπαίδευση αποφοίτων που θα κατανοούν όχι μόνο τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τις ηθικές, κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές τους επιπτώσεις.

Οι φοιτητές θα ασχολούνται με ζητήματα όπως:

πώς πρέπει να ρυθμίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη,



ποια είναι τα όρια στη χρήση των αλγορίθμων,



πώς προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή,



ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών και της δημόσιας πολιτικής απέναντι στις νέες τεχνολογίες.



Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διαμορφώσει επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στον σχεδιασμό πολιτικών και κανόνων για την υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας.

Μηχανογραφικό 2026: Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τη φιλοσοφική εκπαίδευση με γνώσεις που αντανακλούν τη σύγχρονη τεχνολογική πραγματικότητα.

Μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται περιλαμβάνονται:

Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία



Φιλοσοφία της Τεχνολογίας



Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης



Υπολογιστική σκέψη



Προγραμματισμός



Δεδομένα και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης



Ψηφιακή Διακυβέρνηση



Δίκαιο και πολιτικές τεχνολογίας

Παράλληλα, προβλέπεται υποχρεωτική πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε projects τεχνολογικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με think tanks και εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και δράσεις επαγγελματικής δικτύωσης.

Χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού;

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού ή πληροφορικής. Τα σχετικά μαθήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρακολουθούνται από φοιτητές και φοιτήτριες του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, συνδυάζοντας ανθρωπιστικές σπουδές με τεχνολογικές δεξιότητες.

Εισαγωγή μέσω Μηχανογραφικού 2026

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, η εισαγωγή στο νέο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μέσω του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα δηλώνουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μετά την εισαγωγή τους, οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών:

ΠΠΣ «Φιλοσοφία»

ΠΠΣ «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας»

Έτσι, κάθε εισακτέος θα έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή κατεύθυνση που ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και στους επαγγελματικούς του στόχους.

Μηχανογραφικό 2026: Ένα νέο πεδίο σπουδών με διεθνή προσανατολισμό

Το πρόγραμμα «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας» αποτελεί μία από τις πρώτες οργανωμένες πανεπιστημιακές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα που συνδέουν τη Φιλοσοφία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη διακυβέρνηση των ψηφιακών συστημάτων.

Σε μια εποχή όπου αυξάνεται διεθνώς η ανάγκη για ειδικούς που κατανοούν τόσο την τεχνολογία όσο και τις κοινωνικές της συνέπειες, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα νέο πεδίο σπουδών με σημαντικές προοπτικές ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τηλ.: 28310 77211, E-mail: [email protected]).

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