Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων – «Είμαστε ένα βήμα πριν την καταστροφή

Στους δρόμους βγαίνουν για ακόμα μια φορά φέτος οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλονίκης οι οποίοι μετά από κάλεσμα της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων προς τον πρωτογενή τομέα όλης της χώρας, εγκαταλείπουν τα χωράφια τους με την ελπίδα να βρεθεί κάποια λύση για τα προβλήματα τους.

Σύμφωνα με το thesspost, oι αγρότες από τα Μάλγαρα, τα Κύμινα, τη Χαλάστρα και άλλα χωριά της δυτικής Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους σήμερα στις 11 το πρωί στην πλατεία Μαλγάρων ενώ αργότερα θα μετακινηθούν προς τον κόμβο των Μαλγάρων, με σκοπό να κλείσουν συμβολικά ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων και ορυζοπαραγωγός Κώστας Σέφης μεταφέρει στoν τοπικό ιστότοπο την αγωνία των αγροτών της περιοχής. «Είμαστε σε λίγο χειρότερη κατάσταση από αυτή που ήμασταν τον χειμώνα. Βγαίνουμε σήμερα στους δρόμους για να υπενθυμίσουμε ότι τα προβλήματά μας παραμένουν άλυτα και είμαστε ένα βήμα πριν τη καταστροφή. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία λύση, ούτε καν αυτά που μας υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας τον χειμώνα. Αντιθέτως, το μόνο που πήραμε είναι οι… δικογραφίες για την περίοδο των κινητοποιήσεων που ήμασταν στον δρόμο».

Σύμφωνα με τον κ. Σέφη, η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί μια ύστατη προειδοποίηση στην κυβέρνηση, αλλιώς δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να τους βρει στους δρόμους, με νέες, δυναμικές κινητοποιήσεις.

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ) έχει εξαγγείλει τριήμερο κινητοποιήσεων και δράσεων από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου, καλώντας σε «αγώνα για την επιβίωση» των ανθρώπων της γης.

Τα αιτήματα των αγροτών

Η ΠΕΜ ζητάει να δοθεί τώρα, υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ, έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες μας τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, απαιτεί άμεσα:

Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Απαιτούμε το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων.

Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παράγουμε.

Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Όχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδη πυρετού. Η κυβέρνηση, ιεραρχώντας την κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων φέτας, αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες.

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