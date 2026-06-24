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Τουρίστας βγήκε ολόγυμνος στο δρόμο, ανέβηκε σε ασθενοφόρο και πήδηξε στην άσφαλτο (βίντεο)

Τουρίστας
clock 16:12 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ενα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου στο Φαληράκι της Ρόδου

Συγκεκριμένα, ένας τουρίστας βγήκε στους δρόμους ολόγυμνος και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ξαπλώνοντας στην οροφή του. Έπειτα, σηκώθηκε και πήδηξε στην άσφαλτο με σαφή κίνδυνο για τη ζωή του και των γύρω του καθώς από το σημείο περνούσαν κανονικά αυτοκίνητα. 

Το ΕΚΑΒ κάλεσε την Αστυνομία και στη συνέχεια μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ τον μετέφεραν σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. 

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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