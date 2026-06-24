Άρειος Πάγος: Απέρριψε την προσφυγή Κοβέσι για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωεισαγγελέων για 2 χρόνια

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να ανανεώσει τη θητεία των τριών ευρω εισαγγελέων για δύο χρόνια αντί για πέντε, όπως είναι η πλήρης θητεία.

Πρόκειται για τους εντεταλμένους εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των οποίων η θητεία έληγε στις 30 Ιουνίου, την κ. Πόπη Παπανδρέου, την κ. Χαρίκλεια Θάνου και τον κ. Αντώνη Μουζάκη και οι οποίοι έχουν χειριστεί τις μεγάλες έρευνες των τελευταίων ετών όπως πτυχές της υπόθεσης των Τεμπων αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το θέμα απασχόλησε τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία συγκροτήθηκε σε πλήρη σύνθεση, με την πλειοψηφία των ανώτατων δικαστών (72) να αποφασίζουν ότι η προσφυγή της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέα είναι απαράδεκτη, γιατί στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται ότι μόνο οι θιγόμενοι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να προσφεύγουν και όχι άλλος τρίτος, αντί αυτών.

Συγκεκριμένα στο ελληνικό δικαιικο σύστημα προβλέπεται ότι για υπηρεσιακά ζητήματα δικαστικών λειτουργών, μόνον οι ίδιοι μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ενώ από τη στιγμή που η απόφαση του ΑΔΣ για την ανανέωση της θητείας τους για δύο χρόνια ήταν ομόφωνη, δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής ούτε οι ίδιοι.

Κατά συνέπεια η προσφυγή της κ. Κοβέσι η οποία επικαλέστηκε την απόφαση του Κολλεγίου Επιτρόπων για πλήρη ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων για επιπλέον 5 έτη, κρίθηκε ως μη παραδεκτή.

Στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου μειοψήφισαν 10 Αρεοπαγίτες, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι θα πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για το αν είχε δικαίωμα η Λάουρα Κοβέσι να προσφύγει, όσο και για το ποιός έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των ευρωεισαγγελέων.

Δεν παρέστη η Λάουρα Κοβεσι

Την προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι υποστήριξε ο έγκριτος καθηγητής Νομικής Σπύρος Βλαχόπουλος, διατυπώνοντας την άποψη ότι το ενωσιακή δίκαιο υπερτερεί του ελληνικού δικαίου και ως εκ τούτου, δε μπορεί κάθε χώρα να λειτουργεί κατά το δοκούς. Επιπλέον, ο κ. Βλαχόπουλος συντάχθηκε με την άποψη της μειοψηφίας για αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η κ. Κοβέσι, αν και είχε κληθεί να καταθέσει τις απόψεις της επί της προσφυγής της δεν παρέστη αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπήθηκε από τον κ. Βλαχόπουλο.

Ο Άρειος Πάγος αποφασίζει για τρεις νέους ευρωεισαγγελείς

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει σήμερα για την επιλογή τριών νέων εντεταλμένων εισαγγελέων που θα στελεχώσουν το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αφού η ελληνική κυβέρνηση ικανοποίησε το αίτημα της κ. Κοβέσι και αύξησε τις οργανικές θέσεις ευρωεισαγγελέων σε 13 από 10 που ήταν.

Οι υποψήφιοι εισαγγελικοί λειτουργοί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση είναι περίπου 20. Ως φαβορί για τη θέση φιγουράρουν ο Δημήτρης Ζημιανίτης, που έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και η κ. Ολυμπία Κλειτσάκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ιστορικός καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών, μπλακάουτ και δεκάδες νεκροί

Ηράκλειο: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι σε τουρισμό - επισιτισμό - Πορεία σε τουριστικές περιοχές

Πανελλήνιες 2026: Την Πέμπτη οι βαθμολογίες - Πώς θα δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι