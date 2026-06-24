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GOSSIP - LIFESTYLE

Γκλέτσος: "Όσο μεγαλώνει κανείς, βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος"

γκλέτσος
clock 17:00 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην εκπομπή Happy Day  και όπως είπε ο ίδιο9ς όσο περνούν τα χρόνια αλλάζουν οι προτεραιότητες και ο τρόπος αντίληψης των πραγμάτων

«Και ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του και με τον Θεό», σημειώνει ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις στον Θεό, αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες», παραδέχεται χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

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Απόστολος Γκλέτσος
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