Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποκάλυψε on air τον χωρισμό του

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος βρέθηκε στην εκπομπή Buongiorno και ο ίδιος αναφέρθηκε στον χωρισμό του. Ο σεφ δήλωσε πλέον κορεσμένος και επιλέγει συνειδητά τη μοναξιά, την οποία ταυτίζει με την ηρεμία και την αυτονομία.

«Είχα αρκετές σχέσεις. Και περιστασιακές και με διάρκεια. Γιατί δεν είχα μυαλό, γιατί είχα περίεργο χαρακτήρα, γιατί είχα τρέλα που ακόμα κουβαλάω και γιατί δεν έλυσα ποτέ το θέμα σχέσεων με τους ανθρώπους το δικό μου. Εγώ έχω ένα μείον, πιστεύω ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος άλλος. Άρα δεν ζητάω και βοήθειες. Οπότε αυτό που έχω στο μυαλό μου το δουλεύω μόνος μου, που δεν είναι πάντα, το δουλεύω με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε αν έχω μια σχέση, η οποία θέλει δούλεμα, και μπορεί κάποιος άλλος να τη δουλέψει αυτή τη σχέση, εγώ δεν θα το ακούσω αυτό. Και είναι λάθος. Αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω.

Και έχω πληγώσει και έχω πληγωθεί. Αλλά ποιος δεν το κάνει ρε συ Άρη; Και πάντα έδινα και έπαιρνα, απλά δεν τηρούσα πάντα τις υποσχέσεις που έδινα. Πάντα δίνω και παίρνω στις σχέσεις μου. Έχω πληγωθεί πάρα πολλές φορές. Όταν με έχουν απατήσει, γιατί έχω απατηθεί. Όταν δεν σε θέλει κάποιος, ενώ εσύ τον θέλεις πάρα πολύ. Όταν δεν βγαίνει η εξίσωση, βλέπεις ότι υπάρχει αγάπη και έλξη για έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορείτε να είστε μαζί. Αυτό εμένα με πληγώνει περισσότερο. Το να θέλει ο ένας τον άλλον, που είναι τρελό, αλλά μου έχει συμβεί, αλλά να μη βγαίνει η εξίσωση. Είναι κάποιες σχέσεις, που αγαπάς τον άλλον, τον θέλεις δίπλα σου, θέλεις να υπάρχει, αλλά δεν μπορείτε να συνυπάρξετε» εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

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