Βαγγέλης Γιακουμάκης: Το πτυχίο του επιστρέφει στην Κρήτη - Tο παρέλαβε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Έντεκα χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, το νήμα της μνήμης επέστρεψε εκεί όπου κόπηκε βίαια. Στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, εκεί όπου ο Βαγγέλης Γιακουμάκης έζησε τις πιο σκοτεινές του μέρες, γράφτηκε σήμερα ο επίλογος μιας οφειλόμενης πολιτειακής συγγνώμης.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, παρέλαβε το πτυχίο του αδικοχαμένου σπουδαστή. Δεν ήταν μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία. Ήταν η παράδοση ενός συμβόλου. Ενός συμβόλου που κουβαλάει μέσα του τα όνειρα ενός 20χρονου παιδιού από την Κρήτη, τα οποία πνίγηκαν στη λάσπη του εκφοβισμού και της ανθρώπινης σκληρότητας.

Η επιστροφή στην Κρήτη

Το πτυχίο αυτό δεν θα μπει σε κάποιο κυβερνητικό αρχείο. Την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, θα ταξιδέψει για την Κρήτη. Θα παραδοθεί στα χέρια των γονιών του Βαγγέλη.

Στους ανθρώπους που εδώ και μία δεκαετία σηκώνουν τον πιο ασήκωτο σταυρό, διδάσκοντας παράλληλα όλη την Ελλάδα τι σημαίνει αξιοπρέπεια, βουβός πόνος και ανωτερότητα.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως ένα «χρέος τιμής». Και είναι. Είναι η ελάχιστη αναγνώριση μιας κοινωνίας που απέτυχε να προστατεύσει ένα από τα πιο ευαίσθητα παιδιά της, αλλά αρνείται να το ξεχάσει.

Το μήνυμα πίσω από το έγγραφο

Αυτό το κομμάτι χαρτί που γράφει το όνομα «Βαγγέλης Γιακουμάκης» δεν είναι απλά ένα αποδεικτικό σπουδών.Είναι η δικαίωση της προσπάθειάς του.Είναι η υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε όλοι μας απέναντι στο bullying.

Είναι μια υπόσχεση ότι κανένα άλλο παιδί δεν θα νιώσει ξανά μόνο και απροστάτευτο στις σκιές του φόβου.Ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να ασκήσει το επάγγελμα που αγαπούσε. Όμως, η θυσία του έγινε η αφορμή για να ανοίξουν μάτια και στόματα κλειστά.

Σήμερα, η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων του παρέδωσε αυτό που του ανήκε δικαιωματικά. Και η Κρήτη ετοιμάζεται να υποδεχτεί, μαζί με το πτυχίο του, την αιώνια δικαίωση της μνήμης του.

Η ανάρτηση του Μαργαρίτη Σχοινά:

Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το Πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή.







Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη.







Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους. pic.twitter.com/fmwDv5Gz9e — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 24, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καιρός: "Δύο κόσμοι" η Ελλάδα - Καλοκαίρι στην Κρήτη- Αστάθεια στην υπόλοιπη χώρα