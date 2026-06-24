Περιφέρεια Κρήτης: Ζητά την άμεση ενεργοποίηση του πιλοτικού προγράμματος για τη διαχείριση του Λαγοκέφαλου

Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει, για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού είδους Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) ζητά η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με αφορμή την εντεινόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης απέστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη Περιφέρεια της χώρας όπου το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του. Απέναντι σε αυτή την κρίση, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την τοξικότητα του είδους, προχωρώντας σε ένα στοχευμένο πλέγμα πρωτοβουλιών για την προστασία της παράκτιας αλιείας:

Επιστημονική Τεκμηρίωση & Αποτύπωση Ζημιών: Ήδη από το 2021, χρηματοδοτήθηκε ειδική μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των αλιέων.

Θεσμική Οργάνωση: Λειτούργησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης –το μοναδικό στην Ελλάδα– ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, Λιμενικές Αρχές, αρμόδια τμήματα και το ΕΛΚΕΘΕ.

Πιλοτικό Πρόγραμμα: Τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης της αλιείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους.

Συνεχής Διαβούλευση: Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κατατέθηκαν πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης τον Σεπτέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2026.

Ευρωπαϊκή Ανάδειξη: Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων και χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (BLUEfasma, SEA4FUTURE) και της Συνδιάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών.

Όπως επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης, μετά από συνεχή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών που ξεκινά ήδη από το 2015, η Περιφέρεια βρίσκεται σε απόλυτη τεχνική, πολιτική και ουσιαστική ετοιμότητα για την άμεση έναρξη του προγράμματος. Έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας ώστε η εφαρμογή του να είναι λειτουργικά και διοικητικά αξιόπιστη.

Η διαχείριση αυτού του πολυπαραγοντικού προβλήματος στο νησί αναμένεται να λειτουργήσει ως οδηγός. Η πολύτιμη εμπειρία που θα αποκτηθεί θα δημιουργήσει την προοπτική να επεκταθεί η δράση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που έρχονται αντιμέτωπες με τη μάστιγα του Λαγοκέφαλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ