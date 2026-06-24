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Περιφέρεια Κρήτης: Ζητά την άμεση ενεργοποίηση του πιλοτικού προγράμματος για τη διαχείριση του Λαγοκέφαλου

λαγοκεφαλος
clock 17:42 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει, για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού είδους Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) ζητά η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με αφορμή την εντεινόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης απέστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη Περιφέρεια της χώρας όπου το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του. Απέναντι σε αυτή την κρίση, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την τοξικότητα του είδους, προχωρώντας σε ένα στοχευμένο πλέγμα πρωτοβουλιών για την προστασία της παράκτιας αλιείας:

Επιστημονική Τεκμηρίωση & Αποτύπωση Ζημιών: Ήδη από το 2021, χρηματοδοτήθηκε ειδική μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των αλιέων.

Θεσμική Οργάνωση: Λειτούργησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης –το μοναδικό στην Ελλάδα– ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, Λιμενικές Αρχές, αρμόδια τμήματα και το ΕΛΚΕΘΕ.

Πιλοτικό Πρόγραμμα: Τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης της αλιείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους.

Συνεχής Διαβούλευση: Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κατατέθηκαν πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης τον Σεπτέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2026.

Ευρωπαϊκή Ανάδειξη: Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων και χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (BLUEfasma, SEA4FUTURE) και της Συνδιάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών.

Όπως επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης, μετά από συνεχή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών που ξεκινά ήδη από το 2015, η Περιφέρεια βρίσκεται σε απόλυτη τεχνική, πολιτική και ουσιαστική ετοιμότητα για την άμεση έναρξη του προγράμματος. Έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας ώστε η εφαρμογή του να είναι λειτουργικά και διοικητικά αξιόπιστη.

Η διαχείριση αυτού του πολυπαραγοντικού προβλήματος στο νησί αναμένεται να λειτουργήσει ως οδηγός. Η πολύτιμη εμπειρία που θα αποκτηθεί θα δημιουργήσει την προοπτική να επεκταθεί η δράση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που έρχονται αντιμέτωπες με τη μάστιγα του Λαγοκέφαλου.

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