Ηράκλειο: Νέα διακοπή στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο – Στο εδώλιο ξανά στις 26 Ιουνίου

Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την προσεχή Παρασκευή, 26 Ιουνίου, με την εξέταση των υπόλοιπων μαρτύρων και την περαιτέρω αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, αφορά την 27χρονη μητέρα του παιδιού και τον τότε σύντροφό της, οι οποίοι κάθονται στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για τον θάνατο του αγοριού τον Ιανουάριο του 2024.

Στο επίκεντρο η ψυχολογική κατάσταση της μητέρας

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, το δικαστήριο εστίασε στις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης της κατηγορούμενης μητέρας. Οι μάρτυρες υποστήριξαν σθεναρά ότι η 27χρονη δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει το παιδί της, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στην ψυχολογική και νοητική της κατάσταση, επιχειρώντας να φωτίσουν το προσωπικό της προφίλ.

Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας που είχε διακοπεί στις αρχές Ιουνίου. Μέχρι στιγμής, στο βήμα του μάρτυρα έχουν βρεθεί διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατροί, οι οποίοι περιέγραψαν τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

«Όχι στο συναισθηματικό βάρος, ναι στα στοιχεία»

Το κλίμα εντός της αίθουσας παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με την ένταση και τις αντιπαραθέσεις να χαρακτηρίζουν συχνά τις συνεδριάσεις λόγω της φύσης του εγκλήματος.

Σε δήλωσή της μετά τη διακοπή, η συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας, Μαρία Αβούρη, έστειλε το δικό της μήνυμα για την εξέλιξη της δίκης, υπογραμμίζοντας: «Η δίκη πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στα αποδεικτικά δεδομένα και όχι στο συναισθηματικό βάρος της υπόθεσης».

Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις συνθήκες θανάτου του μικρού Άγγελου, με την επόμενη φάση της αποδεικτικής διαδικασίας να ξεκινά σε δύο εικοσιτετράωρα.

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