Ηράκλειο - Δίκη 3χρονου Άγγελου: Στο μικροσκόπιο η νοητική κατάσταση της 27χρονης μητέρας

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του 3χρονου Άγγελου, ο οποίος μετά από κακοποίηση άφησε την τελευταία του πνοή τον Φεβρουάριο του 2024.

Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Η σημερινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από το αίτημα που κατέθεσε η πλευρά της υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας. Οι συνήγοροί της ζήτησαν επίσημα τον διορισμό ψυχιάτρου-πραγματογνώμονα. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η νοητική της κατάσταση και ο δείκτης νοημοσύνης της. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει επί του αιτήματος.

Το χρονικό και το "μπαλάκι" των ευθυνών

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της. Και οι δύο αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για τη θανατηφόρα κακοποίηση του παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι τήρησαν σκληρή στάση. Αλληλοκατηγορούνται για το ποιος κατάφερε τα μοιραία χτυπήματα στο σώμα του άτυχου αγοριού. Παράλληλα, κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση είναι και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Ο πατέρας δικάζεται για παλαιότερες πράξεις κακοποίησης εις βάρος του 3χρονου .

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται μακρά και ιδιαίτερα σκληρή. Το δικαστήριο, προκειμένου να εξετάσει το σύνολο των μαρτύρων και των αποδεικτικών στοιχείων, έχει ήδη ορίσει τις επόμενες δικασίμους για τον τρέχοντα μήνα.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις εξής ημερομηνίες:

17 Ιουνίου 2026

24 Ιουνίου 2026

26 Ιουνίου 2026

29 Ιουνίου 2026

30 Ιουνίου 2026

Η κοινή γνώμη που παρακολουθεί τις αποκαλύψεις μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, εξακολουθεί να ζητά δικαιοσύνη για τον τραγικό θάνατο του μικρού Άγγελου.

