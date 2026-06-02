Βόλει: Δεν συνεχίζει στον ΟΦΗ ο Ανδρέας Ανδρεάδης

Μετά απο δυο χρόνια στον ΟΦΗ, ένα σαν παίκτης και άλλο ένα σαν βοηθός προπονητή, ο Ανδρέας Ανδρεάδης, δεν συνεχίζει στον ΟΦΗ.

Δεν θα βρίσκεται, στο staff του νέου προπονητή της ομάδας Φράνκ Ντεπέστελε.

Ο Ανδρέας Ανδρεάδης με δήλωση του, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΟΦΗ Γιάννη Δανδάλη και τον Γενικό Αρχηγό Δημήτρη Ζλατιλίδη για τη συνεργασία.

Ενώ ο ΟΦΗ σε ανακοίνωση του, τόνισε ότι "'ήταν τιμή μας, που φιλοξενήσαμε στο σύλλογο μας, για δυο χρόνια τον Ανδρέα Ανδρεάδη, ένα θρύλο του Ελληνικού βόλεϊ, σαν παίκτη τη μια χρονιά και σαν βοηθό προπονητή, τη δεύτερη!"

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

"Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον βοηθό προπονητή Ανδρέα Ανδρεάδη.

Ο Ανδρέας, δεν θα είναι στο προπονητικό staff της ομάδας μας, την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ήταν τιμή μας, που φιλοξενήσαμε στο σύλλογο μας, για δυο χρόνια τον Ανδρέα Ανδρεάδη, ένα θρύλο του Ελληνικού βόλεϊ, σαν παίκτη τη μια χρονιά και σαν βοηθό προπονητή, τη δεύτερη!

Του ευχόμαστε ολόψυχα, ότι καλύτερο!

Με τον Ανδρέα, δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν!"

Με δήλωση του, ο Ανδρέας Ανδρεάδης, ανέφερε για την αποχώρηση του απο τον ΟΦΗ:

«Πέρασα δυο υπέροχα χρόνια στην ομάδα του ΟΦΗ. Πετύχαμε τους στόχους μας και ανεβάσαμε τον ΟΦΗ ψηλά. Είχα μια εξαιρετική συνεργασία με όλους. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, Γιάννη Δανδάλη για την τιμή που μου έκανε στο πρώτο μου προπονητικό βήμα.



Αλλά και τον φίλο μου 30 χρόνια Δημήτρη Ζλατιλίδη, που ήταν ο λόγος που ήρθα στον ΟΦΗ.



Η ομάδα είναι σε ένα πολύ καλό αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο.



Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο προπονητή Φράνκ Ντεπέστελε και σε όλο το staff.



Eύχομαι οι δρόμοι μας, με τον ΟΦΗ, να ξανασυναντηθούν”.