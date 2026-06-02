Κρήτη: Στα Χανιά η 84η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση – Ραντεβού τον Ιούλιο στα Λευκά Όρη

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες απουσίας, ο σημαντικότερος θεσμός του ελληνικού ορειβατικού κινήματος επιστρέφει στην Κρήτη. Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2026, τα Χανιά θα μετατραπούν στην «πρωτεύουσα» της ελληνικής ορειβασίας, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχθούν εκατοντάδες ορειβάτες από κάθε γωνιά της χώρας για την 84η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση. (ΠΟΣ)

Η διοργάνωση πέρασε από συμπληγάδες, καθώς ο αρχικός προγραμματισμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, θέτοντας το φετινό αντάμωμα σε κίνδυνο ακύρωσης. Τη λύση έδωσε ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων (ΕΟΣ Χανίων), ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση της Ομοσπονδίας, αναλαμβάνοντας το βάρος της διοργάνωσης και φέρνοντας ξανά το γεγονός στο νησί μετά το μακρινό 1998.

Στο επίκεντρο τα Λευκά Όρη και η Σαμαριά

Το τριήμερο πρόγραμμα αναμένεται γεμάτο δράση, με επίκεντρο το εμβληματικό Οροπέδιο του Ομαλού, όπου θα στηθεί η βάση της συνάντησης και ο χώρος της οργανωμένης κατασκήνωσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν με δύο από τις πιο εμβληματικές διαδρομές της ελληνικής φύσης:

Η ανάβαση στον επιβλητικό Γκίγκιλο

: Μια πορεία με αφετηρία το Ξυλόσκαλο, που οδηγεί στην άγρια κορυφή των Λευκών Ορέων, σε υψόμετρο 2.080 μέτρων.

Η διάσχιση του Φαραγγιού της Σαμαριάς

: Μια πανηγυρική διέλευση μέσα από τον παγκοσμίου φήμης Εθνικό Δρυμό, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια φυσική κληρονομιά.

Μήνυμα ενότητας για την ορειβατική κοινότητα

Πέρα από το αθλητικό και φυσιολατρικό της ενδιαφέρον, η φετινή ΠΟΣ φέρει και έναν έντονο συμβολισμό ενότητας. Με απόφαση των διοργανωτών, η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλα τα ορειβατικά σωματεία της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ήταν μέλη της ΕΟΟΑ έως τις αρχές του 2024. Στόχος είναι να ξεπεραστούν οι πρόσφατες διοικητικές αναταράξεις και το τριήμερο του Ιουλίου να αποτελέσει μια μεγάλη, ενιαία γιορτή για όλους όσους αγαπούν το βουνό.

Τα Χανιά και ο ΕΟΣ Χανίων μετρούν ήδη αντίστροφα για να προσφέρουν την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία, σε ένα γεγονός που αναμένεται να μείνει χαραγμένο στην ιστορία του εγχώριου ορειβατικού κινήματος.

