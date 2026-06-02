Καπουτζίδης: Απαντά πρώτη φορά για το δαχτυλίδι που φοράει

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε στην εκπομπή Στούντο 4 καιι αναφέρθηκε στο δαχτυλίδι που φοράει και δεν έκρυψε πως ο γάμος είναι στα άμεσα σχέδια του.

«Βλέπετε το δαχτυλίδι, αυτό αφορά την προσωπική μου ζωή και θα μείνει εκεί. Δεν έχω παντρευτεί ακόμα αλλά είναι στα άμεσα σχέδια μου», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αναφέρθηκε στην ερωτική σκηνή ανάμεσα σε δύο άντρες στη σειρά "Σέρρες".

«Όταν πήγε λοιπόν η σκηνή στον ΑΝΤ1, δεχτήκαμε κάποια μηνύματα για το πώς θα παίξουμε τη συγκεκριμένη σκηνή. Δεν είπαν κόψτε το, απλά ήταν κάπως μουδιασμένοι. Μετά από αυτό λοιπόν, ζήτησα από τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 να κάνουμε ένα meeting. Τους είπα ότι καταλαβαίνω τους προβληματισμούς τους αλλά τους ξεκαθάρισα ότι δεν πρόκειται να πάθει κανείς τίποτα από αυτή τη σκηνή. Τους βγάζω το καπέλο, και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που έπαιξε κανονικά».

Διαβάστε επίσης

Η Έλενα Τσαγκρινού επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Σχοινάς για Γαρμπή: «Για καιρό πέρναγε από μπροστά μου και δε με κοίταζε καν, σαν να μην υπήρχα»