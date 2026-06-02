Γιατί το WiFi σας «σέρνεται»; 7 ένοχοι μέσα στο σπίτι

Τουλάχιστον επτά αντικείμενα, που χρησιμοποιούνται καθημερινά, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το σήμα του WiFi στο σπίτι. Αυτά τα αντικείμενα απορροφούν, αντανακλούν ή διαταράσσουν τα ραδιοσήματα που στέλνει το ρούτερ σε κινητά, υπολογιστές και tablets.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το IFLScience, δεξαμενές νερού, καθρέφτες, μεταλλικά αντικείμενα, φούρνοι μικροκυμάτων, μεγάλα αντικείμενα, ασύρματα τηλέφωνα και συσκευές Bluetooth είναι κάποιοι από τους «ένοχους», γιατί δημιουργούν νεκρές ζώνες κάλυψης και κάνουν τη σύνδεση πιο αργή. Ευτυχώς, η λύση συχνά απαιτεί απλά μια μικρή αναδιάταξη του χώρου.

Οι ιδέες για τη βελτίωση του σήματος του WiFi είναι πολλές και ορισμένες από αυτές παράλογες. Πολλοί παραβλέπουν ότι το πρόβλημα δεν προέρχεται από το ρούτερ, αλλά από τα αντικείμενα γύρω του. Τα ρούτερ συνδέουν τις συσκευές μας στο διαδίκτυο στέλνοντας σήματα που διευθύνουν τη ροή δεδομένων μεταξύ τηλεφώνων, υπολογιστών και tablets. Όταν αυτά τα σήματα μπλοκάρονται ή διαταράσσονται, η σύνδεση γίνεται αργή. Τι πρέπει να αποφύγετε;

Νερό και καθρέφτες εξασθενούν το WiFi

Τα μεγάλα δοχεία νερού, όπως ενυδρεία ή άλλες δεξαμενές, μπορούν να είναι σοβαρό πρόβλημα αν βρίσκονται κοντά στο ρούτερ, καθώς το νερό απορροφά τις ραδιοσυχνότητες. Όπως εξηγούν επιστήμονες, «τα ασύρματα σήματα εκτός κτηρίου μπορούν να επηρεαστούν από τη βροχή, καθώς τα σταγονίδια νερού απορροφούν μερικώς το σήμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο κάλυψης».

Ανάλογο πρόβλημα δημιουργούν και τα μεταλλικά αντικείμενα και οι καθρέφτες. Αν το ρούτερ βρίσκεται δίπλα σε μεγάλο καθρέφτη, τα σήματα που εκπέμπει, μπορεί να εκτραπούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νεκρών ζωνών στο σπίτι και έτσι οι συσκευές δεν μπορούν να συνδεθούν στο ρούτερ, ακόμα και αν βρίσκονται κοντά του.

Φούρνος μικροκυμάτων και ασύρματα τηλέφωνα

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι ίσως ο πιο απρόσμενος εχθρός του ασύρματου δικτύου. Οι μικρές ποσότητες ακτινοβολίας που διαρρέουν κατά τη λειτουργία του, μπορούν να διαταράξουν τη σύνδεση. Οι φούρνοι μικροκυμάτων λειτουργούν στη συχνότητα των 2,4 GHz, που είναι η ίδια που χρησιμοποιούν πολλά ρούτερ WiFi.

Ακόμα, για όσους θυμούνται τα σταθερά τηλέφωνα, τα ασύρματα μοντέλα κρύβουν μία αντίστοιχη παγίδα, γιατί λειτουργούν σε συχνότητα παρόμοια με αυτή του ρούτερ. Έτσι, αν βρεθούν δίπλα-δίπλα, οι παρεμβολές και η αργή σύνδεση είναι σχεδόν βέβαιες.

Ποια άλλα αντικείμενα παρεμβάλλονται στο σήμα

Το σήμα του ρούτερ είναι κάποιου είδους τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά εμποδίζεται εύκολα από μεγάλα αντικείμενα. Τα ραδιοκύματα που χρησιμοποιεί είναι πολύ μικρότερα από αυτά της παραδοσιακής ραδιοφωνικής μετάδοσης και γι’ αυτό χάνουν γρήγορα την ένταση. Φροντίζοντας να κρατάτε ελεύθερη τη διαδρομή μεταξύ ρούτερ και συσκευών, η σύνδεση θα λειτουργεί καλύτερα. Με άλλα λόγια, μην κρύβετε το ρούτερ πίσω από τον καναπέ.

Φυσικά, οι συσκευές Bluetooth, όπως τα ασύρματα ακουστικά ή τα ηχεία, μπορούν επίσης να παρεμβαίνουν στο σήμα. Η εγγύτητα είναι σημαντική, καθώς όσο πιο κοντά στο ρούτερ βρίσκονται, τόσο εντονότερα γίνονται τα προβλήματα. Απομακρύνοντάς τες, λοιπόν, η βελτίωση είναι άμεση.

Πάντως, μπορεί να φαίνεται παράξενο ότι ένα ρούτερ δεν τα πηγαίνει καλά με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Ο ρόλος του είναι να τις συνδέει. Ωστόσο, οτιδήποτε άλλο που δεν σχετίζεται άμεσα με το δίκτυο, μπορεί να επιβραδύνει τη σύνδεση. Ενδοεπικοινωνίες μωρών, λαμπτήρες φθορισμού και πολλές ηλεκτρονικές συσκευές εκπέμπουν συχνότητες που δημιουργούν εμπόδια. Επομένως, είναι καλό να κρατάτε το ρούτερ μακριά απ’ ό,τι δεν χρειάζεται πρόσβαση σε αυτό.

Ως εκ τούτου, με λίγες μόνο αλλαγές στη διάταξη του σπιτιού μπορεί να υπάρξει αισθητή βελτίωση στην ποιότητα της σύνδεσης.

