Ηράκλειο: Έντονες αντιδράσεις για τη μετάθεση 11 πυροσβεστών

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και στο Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο κάνει λόγο για μια εξέλιξη που αποδυναμώνει τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της περιοχής, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν τηρήθηκαν οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την αποφυγή αναγκαστικών μεταθέσεων.

Οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών τονίζουν ότι το Ηράκλειο όχι μόνο δεν διαθέτει πλεονάζον προσωπικό, αλλά έχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων της αντιπυρικής περιόδου . Όπως αναφέρουν, η πρακτική της μετακίνησης προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία δεν λύνει το πρόβλημα των οργανικών κενών στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά απλώς το μεταφέρει από μια περιοχή σε άλλη.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος που συνεπάγονται οι μεταθέσεις για τους ίδιους τους πυροσβέστες και τις οικογένειές τους, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν επιπλέον έξοδα διαβίωσης, μετακινήσεων και στέγασης, αλλά και σημαντικές ανατροπές στον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Το Σωματείο υπογραμμίζει ακόμη ότι οι πυροσβέστες εργάζονται ήδη υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, επιφυλακές και συσσωρευμένες οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και αδειών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το Σωματείο είχε αναδείξει εγκαίρως το ζήτημα όταν ο Νομός Ηρακλείου χαρακτηρίστηκε «υπεράριθμος», πραγματοποιώντας επαφές με τη φυσική και πολιτική ηγεσία του Σώματος, βουλευτές και τοπικούς φορείς, ζητώντας την επανεξέταση του σχεδιασμού. Ωστόσο, όπως αναφέρει, οι παρεμβάσεις αυτές δεν απέδωσαν καρπούς.

Καταλήγοντας, το Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις μεταθέσεις και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί προσλήψεις και ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι οι ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος δεν μπορούν να καλύπτονται επ' αόριστον μέσω μετακινήσεων προσωπικού.

