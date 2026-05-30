"Καζάνι που βράζει" η Πυροσβεστική για τις μεταθέσεις - "Ξανά πλυντήριο η Κρήτη μας" λένε

Έντονες αντιδράσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα στην Κρήτη, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να κάνουν λόγο για μετατροπή του νησιού σε "πλυντήριο" μεταθέσεων.

Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για έμπρακτη θωράκιση της περιοχής, οι πρόσφατες αποφάσεις αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από την υποστελέχωση και την επιχειρησιακή γύμνια μιας περιφέρειας που βρίσκεται σταθερά στο "κόκκινο" του πυροσβεστικού κινδύνου.

Η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης εξέδωσε την παρακάτω καυστική ανακοίνωση:

«Η Κρήτη....."πλυντήριο" μεταθέσεων...ΞΑΝΑ».

Επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο πλέον, πάρα τις προφορικές δεσμεύσεις της απερχόμενης πολιτικής ηγεσίας και της παρούσας φυσικής ηγεσίας περί ΣΤΗΡΙΞΗΣ της Κρήτης ως "ευαίσθητης" περιοχής με τον υπ' αριθμόν ένα πυρόπληκτο νομό, χαρακτηρισμένης ως απολύτως "κόκκινης" από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς, γεωγραφικά αποκομμένης και φυσικά ως μίας μεγάλης τουριστικής επένδυσης με υπερπληθώρα επισκεπτών....κι όμως....ΞΑΝΑ "πλυντήριο" η Κρήτη μας.

Ουδεμία εξωτερική προσθήκη δεν έγινε και φέτος κατά τις τακτικές μεταθέσεις. Μόνο "ανταλλαγή" πληθυσμών μεταξύ νομών.

Η απολύτως αστεία λύση, που δόθηκε στο σοβαρό πρόβλημα έλλειψης πυροσβεστών στο νησί μας, αποτελεί πρόκληση. Θεωρείται βάσει αριθμών τεχνηέντως υπεράριθμος ο νόμος Ηρακλείου και τροφοδοτεί τους υπόλοιπους νομούς του νησιού με πυροσβεστικό προσωπικό και η ζωή συνεχίζεται...

Αποφασίζεται με αναλγησία απίστευτη απέναντι σε κάθε συνάδελφο ετησίως η διάλυση της οικογενειακής και προσωπικής ζωής 10 συναδέλφων για να είμαστε "λογιστικά " εντάξει.

Φτάνει με το "πλυντήριο" των αριθμών! Δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε συνάδελφοι!

Στο σύνολο του νησιού οι ίδιοι είμαστε και φέτος! Και λογιστικά ακόμη δεν είμαστε καθόλου εντάξει!!!

