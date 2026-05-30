Κρήτη: Απολογούνται μητέρα και σύντροφος για την κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού

Το κατώφλι της Ανακρίτριας Χανίων πέρασαν στις 10 το πρωί του Σαββάτου (30/5), η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 10 μέρες μετά τη μεταφορά του 3χρονου κοριτσιού στο νοσοκομείο Χανίων, κακοποιημένου και αναίσθητου.

Και οι δύο απολογούνται σήμερα μετά από δίωξη που τους ασκήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ανηλίκου.

Tην περασμένη Τρίτη 26/5, η 25χρονη μητέρα Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας και την Τετάρτη ο 25χρονος σύντροφός της Πακιστανικής καταγωγής, καταδικάστηκαν στο Αυτόφωρο, η πρώτη με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και ο δεύτερος για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το τρίχρονο κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ενώ οι γιατροί εντόπισαν σοβαρότατα ευρήματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας περί ατυχήματος σε παιδική χαρά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Από το πάρκο... στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη -Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας

Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις - Πάνω από 700 άτομα τα τελευταία 24ωρα