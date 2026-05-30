Πένθος για τη Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη - Εφυγε από τη ζωή η μητέρα της Μαρίκα

Πένθος για την Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Μαρίκα.

Σε ηλικία 94 ετών η Μαρίκα Δασκαλάκη "έσβησε" κατά τη διάρκεια νοσηλείας της το τελευταίο διάστημα, σε ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου, το βράδυ της Παρασκευής (29/5), μετά από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο παλαιό κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο.

