«Του έδωσα 1.410 ευρώ»: Τι αποκαλύπτουν θύματα της απάτης με ψεύτικες αγγελίες σπιτιών από 27χρονο

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση με τις δεκάδες απάτες που πραγματοποίησε 27χρονος, ο οποίος στόχευε πολίτες που έψαχναν δουλειά και σπίτι και κατόπιν τους έκλεβε τα προσωπικά στοιχεία μέσω ψεύτικων αγγελιών, χρησιμοποιώντας τα για να μισθώσει σπίτια και να καρπωθεί τις προκαταβολές.

Οι Αρχές του έχουν περάσει χειροπέδες για εκτεταμένη δράση απάτης, καθώς έχουν εξακριβωθεί τουλάχιστον 94 περιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται από τον Μάρτιο του 2024 να προσποιούνταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιριών, δημοσιεύοντας ψευδείς αγγελίες εργασίας και προσεγγίζοντας υποψήφιους εργαζομένους, από τους οποίους αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα με πρόσχημα μελλοντική πρόσληψη.

Δεκάδες ήταν τα θύματα απάτης που του έδωσαν χρήματα, ενώ εντύπωση προκαλεί η περίπτωση ενός σπιτιού στο Περιστέρι για το οποίο έκλεισε 21 συμβόλαια με αποτέλεσμα να μαζέψει πάνω από 20.000 ευρώ.

Τι αποκάλυψε θύμα του 27χρονου για το πώς δρούσε

Ένα από τα θύματα του 27χρονου, μιλώντας στο MEGA περιέγραψε το πώς ο νεαρός τον ξεγέλασε: «Ο συγκεκριμένος κύριος είχε ανεβάσει μία αγγελία σε μία εφαρμογή. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει δοθεί και μου πρότεινε να δω κάποιο άλλο σπίτι. Δώσαμε τα ραντεβού, πήγα εκεί στις 3 του Δεκέμβρη, συμφωνήσαμε σε μία τιμή. Εγώ έδωσα 1.410 ευρώ. Πάω εγώ λοιπόν, βρίσκω τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με ενημερώνει κατευθείαν ακαριαία "απάτη"».

Και πρόσθεσε: «Εμάς μας είπε ότι πριν έμενε ένα ζευγάρι που θα πάει στην Ελβετία, σε άλλους είπε ότι είναι ένα ζευγάρι που θα πάει στην Αγγλία. Αυτός ήταν ένα νεαρός περίπου στα 20-25, ψηλός, ευγενικός, ήξερε να τα λέει, είχε τον λόγο και όλη τη ροή, την ιστορία την είχε χτίσει πολύ καλά, σε ό,τι απορία και αν είχαμε ήξερε να απαντήσει».

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και αναρτούσε εκ νέου ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ανυποψίαστους ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, φέρεται να αφαιρούσε αντικείμενα από τα μισθωμένα ακίνητα. «Βλέποντας ότι υπάρχει κατατεθειμένο μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, θεωρώ ότι είναι δικό του το σπίτι, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω προκαταβολή χωρίς να έχω κάποιο επίσημο έγγραφο, ότι έχει γίνει η μίσθωση. Εμένα μου είπε επειδή μένουν οι άνθρωποι θα μετακομίσω μετά τις 15, είχε κούτες. Αυτήν την στιγμή, εγώ όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε βρεθεί με ένα συμβόλαιο στην Εφορία», ανέφερε στη συνέχεια το θύμα.

Ζητούσε μέχρι και αποδείξεις πληρωμής από την τράπεζα

Συνολικά, το παράνομο όφελος του 27χρονου εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Η δράση του έληξε όταν αστυνομικοί προσποιήθηκαν του υποψήφιους ενοικιαστές και πήγαν σε σπίτι στου Ζωγράφου που τους περίμενε για την επίδειξη του διαμερίσματος, όπου και συνελήφθη. «Του δώσαμε τα λεφτά των εγγυήσεων και εξαφανίστηκε. Πριν από δύο βδομάδες ενημερωθήκαμε, μας πήρε τηλέφωνο η Αστυνομία ότι έχει συλληφθεί και είναι στον ανακριτή. Σαν ενημέρωση μας το είπε. Από άλλα άτομα τώρα που μιλάμε, έχουμε και μια ομαδική, μας είπαν ότι τους ζήτησε και την απόδειξη της πληρωμής στην τράπεζα. Σ’ εμάς δεν είπε κάτι τέτοιο βέβαια», περιέγραψε ο άνδρας που εξαπατήθηκε.

Τέλος, ιδιοκτήτης που νοίκιασε στον 27χρονο το σπίτι του και τελικά το είδε σε πλατφόρμα ενοικιάσεων, είπε: «Εμείς έχουμε ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας που το νοικιάζουμε σαν βραχυχρόνια μίσθωση. Μας κάνανε μία κράτηση διήμερη σε όνομα μίας εταιρίας και μάλιστα ζητάγανε και τιμολόγιο. Δεν πέρασαν πολλές ώρες. Το απόγευμα με παίρνει ένα παλικάρι τηλέφωνο λέει "είμαι υποψήφιος ενοικιαστής. Είναι ένας τύπος ο οποίος πήγαμε στο συγκεκριμένο σπίτι, μας το δείχνει ότι και καλά το νοικιάζει μέσα από την πλατφόρμα που βάζουν για ενοίκια σπίτια". Το είχε ανεβάσει το διαμέρισμά μας προς ενοικίαση. Είχε πάρει τις φωτογραφίες από τις πλατφόρμες και το έβαζε ότι το νοικιάζουμε».

