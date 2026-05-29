Δίκη Μάτι: Αμετάκλητα ένοχοι οι καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά

Οριστική απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι εξέδωσε ο Άρειος Πάγος, επικυρώνοντας την ενοχή των καταδικασθέντων για τη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου 2018, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 104 άνθρωποι.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε αμετάκλητα ενόχους τους κατηγορούμενους, διατηρώντας τον πυρήνα της απόφασης του Εφετείου. Ωστόσο, η απόφαση περιλαμβάνει μερική αναίρεση ως προς το σκέλος που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τρία πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί.

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος ζητεί νέα κρίση από το Εφετείο για τον τότε αρχηγό της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο και τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού και κατ’ επέκταση τις ποινές που τους είχαν επιβληθεί.

Στο σκεπτικό της υπ’ αριθμόν 694/2026 απόφασης επισημαίνεται ότι η υπόθεση επιστρέφει στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο νομικό σκέλος, καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τις επιμέρους όσο και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που είχαν επιβληθεί στους τρεις καταδικασθέντες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων είχε επιβάλει συνολικές ποινές φυλάκισης 340 ετών στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη, με εκτιτέα ποινή τα πέντε έτη, οδηγώντας τους στη φυλακή.

Τότε, η πρόεδρος του δικαστηρίου είχε ξεκαθαρίσει πως οι ποινές θα εκτίονταν χωρίς αναστολή και χωρίς δυνατότητα μετατροπής, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων, κάτι που – όπως είχε αναφέρει – θα αιτιολογούνταν αναλυτικά στο σκεπτικό της απόφασης.

