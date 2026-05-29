ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 20:04
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Άμεση κινητοποίηση για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε παλιό λατομείο (φωτο)
clock 18:11 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε συναγερμό τέθηκαν οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε παλιό λατομείο στο Σκλαβεροχώρι Ηρακλείου. Άμεσα αρκετά οχήματα έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να μην επεκταθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από υπολείμματα που βρισκόταν μέσα στο χώρο, δημιουργώντας πυκνό καπνό, με αποτέλεσμα τη μεγάλη κινητοποίηση. 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ δεν απειλούνται άλλες κατοικίες.

