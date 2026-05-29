Ηράκλειο: Άμεση κινητοποίηση για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε παλιό λατομείο (φωτο)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε παλιό λατομείο στο Σκλαβεροχώρι Ηρακλείου. Άμεσα αρκετά οχήματα έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να μην επεκταθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από υπολείμματα που βρισκόταν μέσα στο χώρο, δημιουργώντας πυκνό καπνό, με αποτέλεσμα τη μεγάλη κινητοποίηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ δεν απειλούνται άλλες κατοικίες.

