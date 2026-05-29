ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 17:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Ανδρουλάκης: «Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους»
Ανδρουλάκης
clock 17:12 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στα Άγραφα περιόδευσε το πρωί της Παρασκευής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτος σταθμός του Προέδρου του ΠαΣοΚ ήταν το δημοτικό σχολείο Αγράφων με τους λιγοστούς πια μαθητές. Πίσω από αυτόν τον αριθμό αποκαλύπτονται δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: το δημογραφικό πρόβλημα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας. Ο κ. Ανδρουλάκης, τέλος, επισκέφτηκε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Βίνιανη.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

«Βρισκόμαστε στο Μουσείο της Βίνιανης, εδώ στα περήφανα Άγραφα, όπου σφραγίστηκε το έπος εθνικής αντίστασης. Εδώ που συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας.

Στην Ευρυτανία, αλλά και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, υπάρχει μια έντονη δημογραφική κρίση, που φτάνει στα όρια της κατάρρευσης. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι επιλέγουν την εσωτερική ή την εξωτερική μετανάστευση. Το κόστος παραγωγής, η έλλειψη υποδομών, ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, -τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία-, αλλά και τα δίκτυα μεταφορών, δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή τους.

Για εμάς, λοιπόν, χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.

Γι’ αυτό, λοιπόν, για το ΠαΣοΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φάμελλος για Τσίπρα: Η πρωτοβουλία του προκάλεσε ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο - Βρίσκω πολλές ομοιότητες

Πλεύρης: Αν γίνει κανόνας η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, τότε πιο σκληρά μέτρα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πασοκ Νίκος Ανδρουλάκης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis