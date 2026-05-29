Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση εφαρμόζει το 2026 νόμο του 2020 για τους οφειλέτες

Σφοδρή πολιτική επίθεση κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης εξαπέλυσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για την προστασία των δανειοληπτών.

Ο κ. Τσουκαλάς αντέδρασε έντονα από την Αθήνα μετά τις δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών, στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Economist. Ο Υπουργός ανέφερε στην τοποθέτησή του ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του προσεχούς φθινοπώρου. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε με νόημα ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου φορέα είχε προβλεφθεί αρχικά με τον νόμο 4738/2020, γεγονός που σημαίνει ότι μεσολαβεί ένα τεράστιο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματική του υλοποίηση.

«Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026; Είναι μια αναποτελεσματική, αναβλητική και πρόχειρη κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Παράλληλα, αναρωτήθηκε αν το οικονομικό επιτελείο αισθάνεται έστω και σήμερα την ηθική και πολιτική υποχρέωση να εξηγήσει στους πολίτες τους λόγους για τους οποίους απαιτήθηκαν τελικά έξι ολόκληρα χρόνια προκειμένου να δημιουργηθεί αυτός ο κρίσιμος φορέας, αμφισβητώντας ευθέως αν η παρούσα διακυβέρνηση διαθέτει πραγματικό σχέδιο και διαχειριστική επάρκεια.

Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις δηλώσεις του υπ. Οικονομικών

Γιατί δεν τοποθετείται ο Υπουργός επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια;

Γιατί δεν επαναφέρει την προστασία πρώτης κατοικίας όπως επιτρέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες;

