ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 17:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Επιχείρηση αεροδιακομιδής για δύο κρίσιμα περιστατικά - Επείγουσα μεταφορά διασωληνωμένου βρέφους
Αεροδιακομιδή
clock 16:25 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Διπλή επείγουσα αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, έγινε για τη μεταφορά ενός διασωληνωμένου νεογνού και ενός σοβαρά τραυματία.

Το νεογνό μεταφέρθηκε γρήγορα καθώς έχρηζε άμεσης νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), εξαιτίας σοβαρού αναπνευστικού προβλήματος. Πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο και η πορεία της υγείας του ελέγχεται από τους γιατρούς.

Για το δεύτερο περιστατικό το ΕΚΑΒ οργάνωσε ειδική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με την κινητή μονάδα και με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό να περιμένουν την προσγείωση του αεροσκάφους για την άμεση διακομιδή του άνδρα στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αεροδιακομιδή Βρέφος Τραυματιας Ρόδος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis