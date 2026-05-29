Ηράκλειο: Επιχείρηση αεροδιακομιδής για δύο κρίσιμα περιστατικά - Επείγουσα μεταφορά διασωληνωμένου βρέφους

Διπλή επείγουσα αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, έγινε για τη μεταφορά ενός διασωληνωμένου νεογνού και ενός σοβαρά τραυματία.

Το νεογνό μεταφέρθηκε γρήγορα καθώς έχρηζε άμεσης νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), εξαιτίας σοβαρού αναπνευστικού προβλήματος. Πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένο και η πορεία της υγείας του ελέγχεται από τους γιατρούς.

Για το δεύτερο περιστατικό το ΕΚΑΒ οργάνωσε ειδική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με την κινητή μονάδα και με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό να περιμένουν την προσγείωση του αεροσκάφους για την άμεση διακομιδή του άνδρα στο νοσοκομείο.

