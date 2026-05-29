Μητσοτάκης: Δεν πάμε πουθενά μ’ αυτές τις τιμές της ενέργειας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», που διοργανώνει ο «Economist» σε συνεργασία με το Powergame.gr, στα Χανιά, με τη διακεκριμένη οικονομολόγο Μαριάνα Ματσουκάτο (Mariana Mazzucato), για τον ρόλο του κράτους στις επενδύσεις, την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης. Ο πρωθυπουρργός αναφέρθηκε στα τρία πρότζεκτ στην Κρήτη, τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις, το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι και τον ΒΟΑΚ. Κεντρικός άξονας της τοποθέτησής του ήταν η προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, με την κυβέρνηση να δίνει προτεραιότητα σε πολιτικές που, όπως ανέφερε, στηρίζουν άμεσα τα νοικοκυριά και μίλησε για τις δημόσιες επενδύσεις, που παίζουν σημαντικό ρόλο. «Προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις», το μήνυμα που έστειλε. «Δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα δίκτυα είπε ακόμα», ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα καθαρό εξαγωγέα ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συζήτησης, αρχικά ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος που οργανώνουμε το συνέδριο εδώ στη γενέτειρά μου σε αυτό το υπέροχο κτίριο» είπε κατά την έναρξη των τοποθετήσεών του και πρόσθεσε: «Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαιτητικά όσονα φορά στην αποκατάσταση μετά την κρίση. Δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση των μαρκοοικονομικών για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να υποστηρόξουμε πολιτικές που έχουν μεγάλη σημασία για εμάς».

«Οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδος. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα το νέο αεροδρόμιο, χτίζουμε νέο αεροδρόμιο μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος. Πρόκειται για σημαντική επένδυση σε υποδομές. Βλέποντας την ατζέντα μας θα έλεγα πως οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και όλα αυτά τα έργα χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές κι αυτό δουλεύει πολύ. Δεν μιλάμε για σταθεροποίηση της χώρας μόνο αλλά και για τη νέα φάση ανάπτυξης. Οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν ρόλο».

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας

«Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο ενδιάμεσος ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Ό,τι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι πολλές κυβερνήσεις συνασπισμού αποτελούν «πρόβλημα στην Ευρώπη». Αναφέρθηκε επίσης στην ψηφιακή μεταμόρφωση του κράτους, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα, ενώ επισήμανε ότι, πέρα από τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων, υπήρχε και εγχώρια τεχνογνωσία.

«Να δημιουργήσουμε περιβάλλον για ανάπτυξη. Τα ευαίσθητα οικοσυστήματα είναι από τις πιο δύσκολες επενδύσεις όπως και η διαχείριση υδάτων. Το 85% των υδάτων που χάνονται είναι εξαιτίας της άρδευσης» επεσήμανε.

«Πρέπει να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Να δούμε πώς θα λειτουρήσει η μετάβαση. Εάν όλα αυτά δεν συνεργαστούν μεταξύ τους θα φτάσουμε σε αποβιομηχανοποιημένο περιβάλλον. Το θέμα μας είναι πώς να προάγουμε καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη είναι υπερρυθμισμένη. Η πηγή των μειονεκτημάτων είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας» πρόσθεσε. «Δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα δίκτυα. Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας. Έτσι λειτουργεί η αγορά» υπογράμμισε. «Στόχος μου να αφήσουμε μία κληρονομιά που το χρέος είναι βιώσιμο» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Με σαφή αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα και αναφορά στο παρελθόν, ο πρωθυπουργός είπε: «έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τα πήγαμε πολύ καλά. Πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding τώρα».

Τι είπε για την Τεχνητή Νοημοσύνη

O Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Όλα τα κράτη δυσκολεύονται διότι η τεχνολογία αλλάζει πολύ γρήγορα. Το θιέμα είναι πώς μπορεί να βοηθηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Θα πρέπει να αναπτύξουμε νέο αμυντικό οικοσύστυμα και η ανάπτυξη έχει ένα φαινόμενο διάχυσης στην υπόλοιπη οικονομία. Πρέπει να προστατεύσουμε όμως τα παιδιά μας από τα social media. Έχουμε μάχη να δώσουμε».

«Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στην αγορά εργασίας. Πρέπει να λειτουργήσουμε προδραστικά για τις θέσεις εργασίας» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός. «Η ταχύτητα της αλλαγής είναι τόσο υψηλή που οι κυβερνήσεις θα προσπαθήσουν να προλάβουν» πρόσθεσε.

Για τις εκλογές και την τρίτη θητεία

«Αν δούμε τα χρήματα που ξοδεύουν οι άνθρωποι ως ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου υπάρξει αύξηση κατά κεφαλήν εισοδήματος, Πρέπει να παλέψουμε με τη φοροδιαφυγή. Πρέπει να διασφαλίσουμε πάση θυσία ότι δημιουργούμε θετικό περιβάλλον για επενδύσεις, δεν θέλουμε επενδύσεις πάση θυσία. Θέλουμε λιγότερο τουρισμό περισσότερη μεταποίηση. Αυτές είναι οι ρυθμιστικές αποφάσεις. Φυσικά να αναπτύξουμε τομείς αριστείας, το ψηφιακό κράτος καλό παράδειγμα. Στην υγεία έχουμε κάνει πολλές αλλαγές και προόδους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και διαφανείς και φυσικά να διασφαλίσουμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί στη δημόσια εικόνα μας, να ακούμε τους ανθρώπους για τους οποίους εργαζόμαστε. Έχουμε μπροστά μας εκλογές και πολλή δουλειά. Θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας όλα όσα θρέφουν τον λαϊκισμό. Οι τιμές εκτινάσσονται ως αποτέλεσμα του πολέμου. Όταν σκεφτόμαστε το κράτος είναι και οι άνθρωποι, οι πολιτικοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Χρειάζεται εμπιστοσύνη κι αυτό γίνεται μέσω της λογοδοσίας. Δεν νομίζω οι εκλογές κερδίζονται με βάση του παρελθόντος, εάν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

