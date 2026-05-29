Κρήτη: Καταδικάστηκε για την επίθεση με κατσούνα στον συγχωριανό του

Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και 15 ημερών με αναστολή και 1.000 ευρώ δικαστικά έξοδα καταδικάστηκε χθες στο Τριμελές Εφετείο Πλημελημμάτων ένας Ρεθεμνιώτης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για επίθεση με κατσούνα σε βάρος 78χρονου συγχωριανού του.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης με το δικαστήριο να του αναγνωρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα αλλά υπερέβη το όριο της άμυνας. Καταδικάστηκε επίσης για εξύβριση και για οπλοχρησία ενώ αθωώθηκε για τις κατηγορίες της απειλής και της οπλοφορίας.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει το zarpanews συνέβη τον Μάιο του 2022 όταν με αφορμή μία κτηματική διαφορά, ο ηλικιωμένος του επιτέθηκε με κατσούνα ενώ εκείνος στη συνέχεια του αφαίρεσε την κατσούνα και τον ξυλοφόρτωσε. Το επεισόδιο συνεχίστηκε όταν ο ηλικιωμένος επέστρεψε με καραμπίνα στο σημείο ενώ και οι δύο τραυματίστηκαν στη διάρκεια του επεισοδίου.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως ο 78χρονος τον αιφνιδίασε όταν του επιτέθηκε από πίσω ενώ χρειάστηκε να παλέψει μαζί του για 4-5 λεπτά μέχρι να του αφαιρέσει την κατσούνα, ισχυριζόμενος ότι καθόλη τη διάρκεια του επεισοδίου ήταν σε άμυνα.

Μάλιστα ενώ η υπόθεση είχε παραπεμφθεί αρχικά για κακούργημα με κατηγορούμενους και τους δύο, στην πορεία χωρίστηκε.

