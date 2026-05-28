Δαφνές: Σε απόγνωση οι κάτοικοι - Αγριεμένα σκυλιά έπνιξαν κότες - Επιτέθηκαν και σε κατσίκια (εικόνες)

Σε μάστιγα εξελίσσεται το φαινόμενο των επιθέσεων από αγέλες αδέσποτων και ανεξέλεγκτων σκύλων σε κτηνοτροφικές μονάδες και οικόσιτες υποδομές, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής και παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή των Δαφνών, όπου πεινασμένα ζώα που κινούνταν σε αγέλη κατάφεραν να παραβιάσουν περιφράξεις, σκάβοντας κάτω απ' αυτές, να μπουν στον χώρο με τα ζώα και να τους επιτεθούν.

Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: Δεκάδες κοτόπουλα και πρόβατα δέχθηκαν την επίθεση αδέσποτων σκύλων μέσα σε λίγη ώρα. Οι ιδιοκτήτες, αντικρίζοντας το αποκαρδιωτικό θέαμα το πρωί, έκαναν λόγο για καταστροφή του ζωικού τους κεφαλαίου τους και για μια κατάσταση που έχει ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο.

Τα αδέσποτα σκυλιά έπνιξαν περίπου 30 κοτόπουλα μέσα σε κοτέτσι, ενώ τραυμάτισαν σοβαρά και κατσίκια καταφέρνοντάς τους σοβαρά δαγκώματα.

Δείτε εικόνες:

Image

Image

Οι ιδιοκτήτες των ζώων έχουν έρθει σε επαφή με την αστυνομία και τον δήμο Ηρακλείου καταγγέλοντας τα περιστατικά, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν έχουν εισακουστεί από τους αρμοδίους! Επίσης ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος και για την υγεία των αιγοπροβάτων που έχουν δεχθεί επίθεση,στην περίπτωση που τα σκυλιά, έχουν κάποιο μικρόβιο, το οποίο πιθανόν να τους έχει μεταδοθεί!!

Image

Σε προηγούμενη επίθεση τα σκυλιά είχαν κατασπαράξει 5 πρόβατα του ίδιου ιδιοκτήτη.

Ένα επαναλαμβανόμενο δράμα

Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, ούτε εντοπίζεται μόνο σε χώρυς φύλαξης ζώων. Στις Δαφνές μάλιστα το πρόβλημα με τα αδέσποτα είναι οξύτερο καθώς αγέλες πεινασμένων σκυλιών - σύμφωνα με καταγγελίες - προκαλούν έντονη ανησυχία, με τα μικρά παιδιά να αποτελούν τα πρώτα θύματα της κατάστασης.

Αν και η πλειονότητα των ζώων είναι ακίνδυνα, ο φόβος έχει κλείσει τα παιδιά στα σπίτια τους, στερώντας τους το παιχνίδι στους δημόσιους χώρους.

Επίσης στην κεντρική πλατεία του οικισμού τα ζώα που περιφέρονται δυσκολεύουν τόσο τους επαγγελματίες της εστίασης, όσο και τους πελάτες που διστάζουν να καθίσουν στα καταστήματα.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση και δραστική παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και των φιλοζωικών σωματείων. Στόχος είναι η περισυλλογή, η στείρωση και η ορθή διαχείριση του πληθυσμού των ζώων, ώστε να αποκατασταθεί η αίσθηση ασφάλειας και η ομαλότητα στην τοπική κοινωνία.

Οι αιτίες και το νομικό κενό

Η ρίζα του κακού εντοπίζεται κυρίως στην ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων ιδιοκτητών που εγκαταλείπουν ζώα στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα αυτά να αγριεύουν και να οργανώνονται σε ομάδες για να επιβιώσουν.

Παράλληλα, οι τοπικές κοινωνίες στρέφουν τα βέλη τους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση, τη στείρωση και την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων. Ωστόσο, η έλλειψη κονδυλίων, οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες και η απουσία οργανωμένων καταφυγίων οδηγούν σε πλήρη αδράνεια, μετατρέποντας το πρόβλημα σε ωρολογιακή βόμβα.

Το "αγκάθι" των αποζημιώσεων

Πέρα από το σοκ της απώλειας, οι πληγέντες έρχονται αντιμέτωποι και με τον γραφειοκρατικό Γολγοθά των αποζημιώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ζημιές από επιθέσεις αδέσποτων σκύλων δεν καλύπτονται εύκολα ή άμεσα από τον ΕΛΓΑ, αν δεν πληρούνται αυστηρές και περίπλοκες προϋποθέσεις, αφήνοντας τους παραγωγούς χωρίς καμία οικονομική στήριξη.

Η κοινωνία και οι παραγωγικοί φορείς εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Ζητούν άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών, αυστηροποίηση των ελέγχων για τα τσιπαρισμένα δεσποζόμενα ζώα και ουσιαστική χρηματοδότηση των Δήμων, ώστε να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος βίας και οικονομικής αιμορραγίας στην ελληνική ύπαιθρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Το Σάββατο οι απολογίες μητέρας και συντρόφου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 3χρονης

Ηράκλειο: Τον έπιασαν για τις απάτες με τα... άφαντα ανταλλακτικά αυτοκίνητων

Ηράκλειο: Το τελειωτικό χτύπημα στα αμπέλια από τη νέα χαλαζόπτωση (εικόνες)