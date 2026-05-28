Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό Ελλάδα-Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο
clock 14:15 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, η διάθεση των εισιτηρίων για το σπουδαίο φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 22:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το ενδιαφέρον των Κρητικών φιλάθλων αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλο για το ιστορικό αυτό φιλικό, που αποτελεί τη 20ή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες.

Η πώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε στις 13:00 μέσω των πλατφορμών PAME ETHNIKI και Ticketmaster και θα συνεχιστεί μέχρι εξαντλήσεως.

Οι τιμές των εισιτηρίων:

10€: Θύρες 14, 15, 16, 17, 18

15€: Θύρες 3, 9, 13, 19

20€: Θύρες 2, 10, 12, 20

25€: Θύρα 11

30€: Θύρα 1 και VIP

Οι θύρες του Παγκρητίου θα ανοίξουν στις 20:00 την ημέρα του αγώνα.

Παράλληλα, η ΕΠΟ διευκρίνισε πως:

Η θύρα 5 θα διατεθεί στους φιλοξενούμενους φιλάθλους της Ιταλίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αγοράσει μόνο ένα εισιτήριο

Δεν απαιτείται ταυτοποίηση μέσω Gov.gr Wallet

Τα παιδιά εισέρχονται μόνο με κανονικό εισιτήριο και συνοδεία ενηλίκου

Οι θύρες 6, 7 και 8 θα διατεθούν σε δεύτερο χρόνο

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ιταλία Παγκρητιο Σταδιο
