Τσίπρας: Στον Άρειο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ -«Σημαία μας η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη»

«Σημαία μας η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας εξερχόμενος του Αρείου Πάγου όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «στο κάλεσμα για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα και τη Δημοκρατία έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Έλληνες της διασποράς».

«Από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ακόμα υπογράφει κόσμος ηλεκτρονικά.

«Όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο τις απαιτούμενες 300 υπογραφές και την ιδρυτική διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλους, με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη δεν ανασαίνει χωρίς Δημοκρατία».

Τον κ. Τσίπρα συνόδευσαν η εκπρόσωπος Τύπου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, η οποία συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη.

Τσίπρας: Το ταξίδι και οι αγώνες τώρα ξεκινούν

«Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι και είμαστε χαρούμενοι για την ανταπόκριση του κόσμου», πρόσθεσε. «Το ταξίδι και οι αγώνες τώρα ξεκινούν».

Σε ερώτηση για το τι σηματοδοτεί η παρουσία της Μαρίας Λεπενιώτη στο πλευρό του, απάντησε: «Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί, να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη».

