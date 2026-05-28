Τι θα φάμε σήμερα; Μουσακάς με μελιτζάνες και κρέμα

Υλικά

Για 8-10 άτομα

Για τις μελιτζάνες

8 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες σε μακριές φέτες

ε.π. ελαιόλαδο

Για τον κιμά

800 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

200 γρ. ντομάτα κονκασέ

200 ml χυμό ντομάτας

1 κ.σ. ντοματοπελτέ

120 ml λευκό ξηρό κρασί

80 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 ξυλάκι κανέλα

5 κόκκους μπαχάρι

1 φύλλο δάφνης

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Για την εύκολη κρέμα

1,8 λίτρα γάλα

85 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.

40 γρ. κορν φλάουρ

50 γρ. βούτυρο

2 κρόκους

μοσχοκάρυδο

150 γρ. κεφαλοτύρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Κιμάς: Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο στο λάδι. Σοτάρουμε τον κιμά να αλλάξει χρώμα και μετά τον πελτέ. Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και δένουμε τη σάλτσα.

Βήμα 2

Μελιτζάνες: Ψήνουμε τις μελιτζάνες σε προθερμασμένο φούρνο αλειμμένες με λίγο ελαιόλαδο στους 200°C για 5΄από κάθε πλευρά.

Βήμα 3

Κρέμα: Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα, το αλεύρι και το κορν φλάουρ και ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά να πήξει η κρέμα. Αποσύρουμε, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, αλάτι και ανακατεύουμε.

Βήμα 4

Στρώνουμε σε ταψί τις μισές μελιτζάνες, τον κιμά και τις υπόλοιπες μελιτζάνες, πασπαλίζοντας κάθε στρώση με λίγο κεφαλοτύρι. Καλύπτουμε με την κρέμα και πασπαλίζουμε με κεφαλοτύρι. Ψήνουμε στους 180°C για 45΄-50΄.

Πηγή: cantina.protothema.gr

