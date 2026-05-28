Αγγλία: Με εννιά ομάδες τη νέα σεζόν στην Ευρώπη

Η Premier League θεωρείται και όχι άδικα τα τελευταία χρόνια ως το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και η απόσταση με τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα δείχνει συνεχώς να μεγαλώνει. Τα νούμερα άλλωστε μιλούν από μόνα τους. Το Europa και το Conference League κατέληξαν σε αγγλικά χέρια, αλλά δεν είναι το μοναδικό επίτυμγα που έχουν καταγράψει ήδη οι Άγγλοι.

Με την κατάκτηση του Conference League άλλωστε από την Κρίσταλ Πάλας, οι Άγγλοι θα βγάλουν του χρόνου συνολικά εννιά ομάδες στην Ευρώπη: Πέντε στο Champions League, τρεις στο Europa και μια στο Conference.

Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα και Λίβερπουλ θα βγουν στο Champions League, η Κρίσταλ Πάλας θα συνοδέψει τις Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ στο Europa, ενώ η Μπράιτον θα αγωνιστεί στο Conference.

Champions League

Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Άστον Βίλα

Λίβερπουλ

Europa League

Μπόρνμουθ

Κρίσταλ Πάλας

Σάντερλαντ

Conference League

Μπράιτον

