Αγγλία: Με εννιά ομάδες τη νέα σεζόν στην Ευρώπη
clock 08:19 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Premier League θεωρείται και όχι άδικα τα τελευταία χρόνια ως το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και η απόσταση με τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα δείχνει συνεχώς να μεγαλώνει. Τα νούμερα άλλωστε μιλούν από μόνα τους. Το Europa και το Conference League κατέληξαν σε αγγλικά χέρια, αλλά δεν είναι το μοναδικό επίτυμγα που έχουν καταγράψει ήδη οι Άγγλοι.

Με την κατάκτηση του Conference League άλλωστε από την Κρίσταλ Πάλαςοι Άγγλοι θα βγάλουν του χρόνου συνολικά εννιά ομάδες στην Ευρώπη: Πέντε στο Champions League, τρεις στο Europa και μια στο Conference.

Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΆστον Βίλα και Λίβερπουλ θα βγουν στο Champions League, η Κρίσταλ Πάλας θα συνοδέψει τις Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ στο Europa, ενώ η Μπράιτον θα αγωνιστεί στο Conference.

Champions League

  • Άρσεναλ
  • Μάντσεστερ Σίτι
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  • Άστον Βίλα
  • Λίβερπουλ

Europa League

  • Μπόρνμουθ
  • Κρίσταλ Πάλας
  • Σάντερλαντ

Conference League

  • Μπράιτον

