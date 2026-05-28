Κρίσταλ Πάλας-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Πήρε το πρώτο της ευρωπαϊκό στη Λειψία

Την κατάκτηση του Conference League πανηγυρίζει η Κρίσταλ Πάλας. Ο σύλλογος του Λονδίνου νίκησε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά στο 51΄ κι έτσι έκανε το «2 στα 2» για την Αγγλία καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Άστον Βίλα στο Europa League. Η Πάλας κατέγραψε απόψε κι ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τρόπαιο στην «παρθενική» της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Ράγιο είχε την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα με τον Αλεμάο να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ με κοντινό σουτ στο 25΄. Όμως τη μεγάλη ευκαιρία την έχασαν οι Λονδρέζοι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου όταν ο Ταϊρίκ Μίτσελ αστόχησε σε κεφαλιά-ψαράκι από το ύψος της μικρής περιοχής. Στο δεκάλεπτο 50-60 η Ράγιο υπέφερε! Ήταν ένα διάστημα στο οποίο η Πάλας, όχι απλώς άνοιξε το σκορ αλλά, είχε την ευκαιρία να «τελειώσει» πρόωρα το ματς. Στο 51΄ ο Γουόρτον ελίχθηκε έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Μπατάγια στο δύσκολη απόκρουση. Όμως ο Ματετά είχε «διαβάσει» τη φάση, πήρε το ριμπάουντ και έγραψε από κοντά το 1-0. Στο 56΄ ο Πίνο εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή με τη μπάλα να βρίσκει και τα δύο κάθετα δοκάρια, απίστευτη φάση με τη Ράγιο να μένει «ζωντανή» από καθαρή τύχη. Στο 58΄ ο Ματετά βρέθηκε ξανά σε θέση για γκολ μέσα στην περιοχή, όμως ο Μπατάγια κατάφερε να διώξει σε κόρνερ.



Ο Πέρεθ αντέδρασε άμεσα από τον πάγκο αλλάζοντας και τους δύο χαφ της ομάδας (Λόπεθ, Βαλεντίν) αφού η Πάλας είχε αποκτήσει ολοκληρωτικό έλεγχο στο κέντρο. Η Ράγιο ισορρόπησε το παιχνίδι που... έγερνε και άρχισε να βγαίνει μπροστά. Δεν είχε άλλη επιλογή. Είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Ντε Φρούτος στο 68΄ και τον Ακομάς στο 78΄ με την Πάλας να έχει οπισθοχωρήσει και να δέχεται πίεση. Ωστόσο, οι Ισπανοί δεν δημιούργησαν «καθαρή» ευκαιρία κι έτσι οι Λονδρέζοι «σήκωσαν» το πρώτο τους τους ευρωπαϊκό τρόπαιο και μόλις δεύτερο της 120χρονης Ιστορίας τους, μετά το περσινό (2025) FA Cup.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)



Κίτρινες: Σις, Παλαθόν, Ουνάι Λόπεθ, Μεντί - Γουόρτον, Πίνο, Ριάντ, Πάτσα



ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Πέρεθ): Mπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (62΄ Μεντί), Ουνάι Λόπεθ (62΄ Πέδρο Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70΄ Καμέγιο), Παλαθόν (77΄ Ακομάς), Γκαρθία (70΄ Πάτσα), Αλεμάο



ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιόθ, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο (80΄ Γκεσάν), Ματετά (76΄ Στράντ-Λάρσεν)