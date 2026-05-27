Μυρμήγκια στις γλάστρες; Το φυσικό απωθητικό που τα διώχνει αμέσως

Τα μυρμήγκια, οι ανεπιθύμητοι καλεσμένοι του καλοκαιριού, έρχονται και φέτος να εισβάλλουν στις γλάστρες. Και όμως εκτός από τα χημικά σκευάσματα εξόντωσης τους υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορεί να τα διώξει, χωρίς να τα σκοτώσει.

Σύμμαχος σας η τριμμένη κανέλα και ο καφές.Τα μυρμήγκια βασίζονται στην όσφρησή τους και στα ίχνη φερομονών για να πλοηγούνται και να βρίσκουν τροφή.Τόσο ο καφές όσο και η κανέλα έχουν πολύ ισχυρό άρωμα που μπερδεύει τις αισθήσεις τους και καλύπτει τα χημικά τους ίχνη.

Τα μυρμήγκια σιχαίνονται να περπατούν πάνω από αυτές τις σκόνες, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν τη γλάστρα. Το κατακάθι του καφέ λειτουργεί παράλληλα και ως ήπιο φυσικό λίπασμα, εμπλουτίζοντας το χώμα με άζωτο.

Οδηγίες εφαρμογής βήμα-βήμα

Αν χρησιμοποιήσετε κατακάθι καφέ, αφήστε το πρώτα να στεγνώσει καλά. Αν μπει υγρό στο χώμα, μπορεί να αναπτύξει μούχλα. Πασπαλίστε τη σκόνη καφέ ή την κανέλα περιμετρικά στην επιφάνεια του χώματος, γύρω από τον κορμό του φυτού. Ρίξτε λίγη σκόνη και γύρω από το κάτω μέρος της γλάστρας (στο πιατάκι ή στο πάτωμα), ώστε να εμποδίσετε νέα μυρμήγκια να ανέβουν.

Μετά από κάθε πότισμα ή βροχή, η δράση της σκόνης εξασθενεί, οπότε θα χρειαστεί να ανανεώσετε τη στρώση.

Προσοχή στην πραγματική αιτία!

Τα μυρμήγκια σπάνια πηγαίνουν σε μια γλάστρα χωρίς λόγο. Συνήθως ελκύονται από τη μελίγκρα (αφίδες) ή άλλα κοκκοειδή έντομα που βρίσκονται στα φύλλα του φυτού και εκκρίνουν μια γλυκιά ουσία. Αν δείτε μυρμήγκια, ελέγξτε σχολαστικά την κάτω πλευρά των φύλλων για παράσιτα, καθώς η καφέ σκόνη θα διώξει τα μυρμήγκια, αλλά δεν θα θεραπεύσει το ίδιο το φυτό από τα έντομα.

