Ηράκλειο: Την χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο - Τι περιέγραψε μια 47χρονη

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα υποθέσεων που απασχολούν τις Αρχές στην Κρήτη, με μία 47χρονη γυναίκα να καταγγέλλει ότι χτυπήθηκε από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν ένας 61χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύντροφό του, υπήκοο Ρουμανίας, χτυπώντας την με τα χέρια στο πρόσωπο, έπειτα από μεταξύ τους επεισόδιο.

Η γυναίκα ενημέρωσε τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι τη μετέφεραν με περιπολικό στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για να δώσει κατάθεση. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιέγραψε ένα περιβάλλον συνεχούς έντασης και βίας, υποστηρίζοντας ότι ανάλογα περιστατικά δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαιναν στη σχέση τους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.

