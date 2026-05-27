Ηράκλειο: Εξειδικευμένο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για Άγρια Ζώα και Πτηνά

Η Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής, σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου, διοργανώνει ένα εξειδικευμένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών για άγρια ζώα και πτηνά.

Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, στόχος είναι η εκπαίδευση και ενίσχυση των εθελοντών μας, ώστε να δημιουργηθεί μια ακόμη πιο οργανωμένη και αποτελεσματική ομάδα δράσης για την προστασία και περίθαλψη της άγριας ζωής στην Κρήτη.

Χώρος διεξαγωγής: Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Κτήρια Λεωφ. Κνωσού Σάββατο 30 Μαΐου 2026



Προσέλευση: 09:30 π.μ. Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ. Διάρκεια: 4 ώρες

Η συμμετοχή παρέχεται δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε βασικές πρώτες βοήθειες για άγρια ζώα και πτηνά, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν περιστατικά σε συνεργασία με το Μουσείο και την ΑΝΙΜΑ, καθώς και να βοηθούν σε παραλαβές και μεταφορές ζώων όταν χρειάζεται.



Την εκπαίδευση θα πραγματοποιήσουν:



• η κ. Μαρία Γανωτή, πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής)



• ο κτηνίατρος της ΑΝΙΜΑ κ. Γρηγόρης Μαρκάκης



• και πιθανόν ο κ. Πέτρος Λυμπεράκης, βιολόγος – ερπετολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου, μαζί με συνεργάτες του.



Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν έντυποι οδηγοί πρώτων βοηθειών.



Επιπλέον, την Κυριακή όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν εκδρομή στο Αμάρι Ρεθύμνου για να παρακολουθήσουν απελευθέρωση άγριων πτηνών, μια μοναδική εμπειρία για όσους αγαπούν πραγματικά την άγρια ζωή!



Η παρουσία και η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική. Όσο περισσότεροι εκπαιδευτούμε, τόσο μεγαλύτερη βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε στα άγρια ζώα που έχουν ανάγκη.

