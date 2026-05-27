Ηράκλειο: Στην Εντατική η 28χρονη μετά το ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι

Στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου νοσηλεύεται η γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα, μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η 28χρονη γυναίκα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά την πτώση της στο οδόστρωμα έξω από ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Βενιζελείου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της, με την κλινική της εικόνα ωστόσο να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί και διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

